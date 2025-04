Esame delle urine “vede” il tumore della prostata in fase precoce | “Più efficace del PSA”

Esame delle urine sperimentale in grado di rilevare il cancro alla prostata in fase precoce. Secondo gli scienziati i biomarcatori coinvolti hanno una precisione nella diagnosi migliore dei livelli di antigene prostatico specifico (PSA) nel sangue. L'efficacia del test, che rileva anche la gravità del tumore, dovrà essere confermata da ulteriori studi. 🔗 Un team di ricerca internazionale ha messo a punto un innovativosperimentale in grado di rilevare il cancro allain. Secondo gli scienziati i biomarcatori coinvolti hanno una precisione nella diagnosi migliore dei livelli di antigene prostatico specifico (PSA) nel sangue. L'efficacia del test, che rileva anche la gravità del, dovrà essere confermata da ulteriori studi. 🔗 Fanpage.it

