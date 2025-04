Erdogan | con Italia relazioni rafforzate

Italia nella lotta all'immigrazione irregolare". Così il presidente turco Erdogan nelle dichiarazioni alla stampa. Le relazioni tra Roma e Ankara si sono rafforzate "anche grazie all'approccio coraggioso e determinato di Giorgia Meloni",afferma sottolineando la sintonia tra i due Paesi su numerose questioni, tra le quali "la sicurezza e la stabilità dell'Europa e del Mediterraneo". La Turchia intende rafforzare la cooperazione con l'Italia "anche nel campo della difesa e dell'energia",aggiunge. 🔗 16.33 "Continueremo a collaborare con l'nella lotta all'immigrazione irregolare". Così il presidente turconelle dichiarazioni alla stampa. Letra Roma e Ankara si sono"anche grazie all'approccio coraggioso e determinato di Giorgia Meloni",afferma sottolineando la sintonia tra i due Paesi su numerose questioni, tra le quali "la sicurezza e la stabilità dell'Europa e del Mediterraneo". La Turchia intende rafforzare la cooperazione con l'"anche nel campo della difesa e dell'energia",aggiunge. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sergio Mattarella accoglie Isaac Herzog al Quirinale: rafforzate le relazioni Italia-Israele - "E' un vero piacere dare un benvenuto a lei e alla delegazione che l'accompagna, la sua presenza a Roma è un onore per la Repubblica italiana ed è un piacere accoglierla a pochi mesi di distanza dal nostro ultimo incontro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog in visita ufficiale in Italia. "E' una testimonianza - ha detto il capo dello Stato - delle eccellenti relazioni che vi sono tra Israele e Italia anche attestate dai frequenti incontri del ministro degli Esteri e vicepremier Tajani in ... 🔗quotidiano.net

Così Simest promuove lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e India - Un fedele alleato per le imprese nella nuova terra delle opportunità per l’Italia. Simest, il polo per l’internazionalizzazione e l’export di Cassa depositi e prestiti, è stata protagonista della due giorni del Forum imprenditoriale e tecnologico italo-indiano, a Nuova Delhi. Tanto per cominciare, la società presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Regina Corradini D’Arienzo, che pochi giorni fa ha comunicato i conti del 2024, chiusi con un utile netto pari a 7,7 milioni di euro, in crescita del 120% rispetto al 2023, ha presentato una serie di iniziative strategiche finalizzate a ... 🔗formiche.net

Italia-Cina: con Iccf e Ccpit nuovi accordi per consolidare le relazioni - Prosegue e si rinforza la collaborazione strategica tra Italy China Council Foundation-ICCF e il China Council for the Promotion of the International Trade-CCPIT per consolidare le relazioni commerciali Italia-Cina e incoraggiare gli investimenti. I due enti hanno organizzato a Milano un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di Ren Hongbin, Presidente del CCPIT, in visita in Italia con una delegazione composta da sessanta rappresentanti di imprese e di organizzazioni governative cinesi tra cui il China International Exhibition Center-CIEC, organizzatore della China International ... 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Italia-Tuchia, vertice tra Meloni e Erdogan per rafforzare la collaborazione; Roma, incontro tra Erdogan e Meloni per “rafforzare la cooperazione tra Italia e Turchia”; Vertice Italia-Turchia: Rafforzare strategie condivise; Incontro tra Erdogan e Meloni: Quali sono i prossimi passi per le relazioni Italia-Türkiye?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, incontro tra Erdogan e Meloni per “rafforzare la cooperazione tra Italia e Turchia” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, incontro tra Erdogan e Meloni per “rafforzare la cooperazione tra Italia e Turchia” ... 🔗tg24.sky.it

Italia-Tuchia, vertice tra Meloni e Erdogan per rafforzare la collaborazione - Fonti turche hanno fatto sapere che sul tavolo di villa Pamphilj ci sono «misure per rafforzare la cooperazione» ... 🔗italiaoggi.it

Meloni incontra Erdogan: rafforzata la cooperazione commerciale fra i due Paesi - Si punta a un nuovo obiettivo di interscambio di 40 miliardi di euro. Numerosi accordi siglati nel campo dell'industria e della difesa, cooperaizione coinvolgerà anche l'energia ... 🔗teleborsa.it