Erdogan nel pomeriggio in Vaticano poi vede Mattarella

pomeriggio, a quanto si apprende, è previsto un incontro in Vaticano fra il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan e il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Successivamente, alle 16, Erdogan, che a Roma sta partecipando al vertice intergovernativo Italia-Turchia, sarà ricevuto al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Quotidiano.net - Erdogan nel pomeriggio in Vaticano, poi vede Mattarella Nel, a quanto si apprende, è previsto un incontro infra il presidente della Turchia Recep Tayyipe il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Successivamente, alle 16,, che a Roma sta partecipando al vertice intergovernativo Italia-Turchia, sarà ricevuto al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

