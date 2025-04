Eolico offshore Fratelli d' Italia chiede alla Regione di esprimersi | Molte criticità va assunta una posizione

Regione prenda posizione sui progetti di parchi eolici, in particolare quello previsto lungo le coste riminesi. A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere regionale riminese Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) che ricorda come con l'approvazione del recente decreto bollette sia stato.

Eolico offshore: 4 progetti approvati per 2,2 Gw, un'opportunità per il Mezzogiorno - Con un potenziale di 16,5 Gigawatt di progetti di eolico offshore in fase di Valutazione d'Impatto Ambientale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su un totale di 86 Gw di richieste di connessione a Terna, è molto incoraggiante il dato che stiamo comunicando in questi giorni relativo ai 4 progetti già approvati in Via (Valutazione di impatto ambientale), con circa 2,2 Gw". Lo ha detto il presidente dell'associazione delle Energie Rinnovabili Offshore (Aero), Fulvio Mamone Capria, al convegno "Le rinnovabili: un'opportunità da governare e regolare" stamane alla Camera. 🔗quotidiano.net

Augusta e Taranto i poli italiani dell'eolico offshore - Saranno Augusta (Siracusa) e Taranto i due poli italiani dell'eolico offshore, dove verranno costruite le piattaforme galleggianti per le turbine. Civitavecchia (Roma) e Brindisi ospiteranno attività di supporto ai due poli. Lo prevede il decreto interministeriale dei ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Economia che è stato trasmesso alla Ragioneria di Stato, e che l'ANSA ha potuto visionare. 🔗quotidiano.net

Eolico offshore, la presentazione di un nuovo progetto fa discutere il Salento - LECCE – Sta facendo discutere un nuovo progetto per la realizzazione di un parco eolico offshore. Non c’è, infatti, solo la richiesta avanzata da Odra Energia, della quale si dibatte, ormai, sin dal 2021. Una nuova iniziativa è stata promossa dalla società Messapia Floating Wind e dovrebbe... 🔗lecceprima.it

