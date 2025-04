Eolico de Pascale a muso duro con la Toscana | Ribadiamo il no rivedere la collocazione delle pale

Toscana sarebbe propensa a concedere l’ok all’installazione di sette aerogeneratori, alti 180 metri, nel territorio di Badia Tedalda. E’ quanto emerge alla vigilia della conferenza dei servizi, in programma nella giornata di mercoledì (30 aprile). Sul tema il riminese era tornato di recente a. 🔗 Riminitoday.it - Eolico, de Pascale a muso duro con la Toscana: "Ribadiamo il no, rivedere la collocazione delle pale" Lasarebbe propensa a concedere l’ok all’installazione di sette aerogeneratori, alti 180 metri, nel territorio di Badia Tedalda. E’ quanto emerge alla vigilia della conferenza dei servizi, in programma nella giornata di mercoledì (30 aprile). Sul tema il riminese era tornato di recente a. 🔗 Riminitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

L'Emilia-Romagna fa retromarcia sull'autonomia differenziata, de Pascale: "Era stato promesso in campagna elettorale" - “La Regione Emilia-Romagna ritira la proposta di autonomia differenziata, una scelta che avviene in totale trasparenza, dato che lo avevamo già indicato durante la campagna elettorale". Ad annunciarlo, intervenendo in Assemblea Legislativa, il presidente della Regione, Michele de Pascale, che ha... 🔗forlitoday.it

Giornata internazionale della donna, de Pascale: "Resta una giornata di lotta" - Il presidente dell'Emilia Romagna sull'8 marzo: "Società ancora lontana dalla parità di genere". Dal livello di istruzione a quello di occupazione fino alle misure contro la violenza di genere: i dati regionali 🔗ilrestodelcarlino.it

"Meloni confonde amicizie politiche e interesse nazionale”, dice il presidente dell'E-R Michele De Pascale - Dagli Stati Uniti all’Emilia Romagna. L’incontro della premier Giorgia Meloni con Donald Trump, visto dal presidente del Pd Michele De Pascale, ha rappresentato gli interessi del paese e dell’Union... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Se ne parla anche su altri siti

Eolico, de Pascale a muso duro con la Toscana: Ribadiamo il no, rivedere la collocazione delle pale; Cronaca. 🔗Cosa riportano altre fonti

La giunta de Pascale contro il progetto: "Badia del vento" - A pochi giorni dalla decisione definitiva sul progetto “Badia del vento”, cresce la tensione attorno all’impianto eolico che dovrebbe ... 🔗msn.com