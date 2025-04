Entrare in ospedale con un coltello con lama di 20 centimetri e minacciare di morte un medico | il tentato omicidio a Chieri e la questione sicurezza in corsia

All'ingresso principale dell'ospedale Maggiore di Chieri è appeso un cartello: "Dalle 5,30 alle 23,30 spingere la porta per Entrare, non suonare il campanello". Si entra senza controlli, passando davanti alla portineria, dove non sono in servizio guardie armate né forze dell'ordine.

“Ha provato a entrare nella stanza di Papa Francesco”: panico in ospedale - Un attivista argentino ha cercato di entrare nella stanza di Papa Francesco, ricoverato al decimo piano del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. L’intento di Juan Grabois, noto attivista per i diritti dei lavoratori e amico del Pontefice, era quello di salutare personalmente il Papa.Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancette Nonostante Grabois conosca personalmente Bergoglio e ricopra anche il ruolo di consulente per un dicastero vaticano, l’accesso alla stanza del Papa è strettamente regolato e ogni contatto gli è stato impedito. 🔗thesocialpost.it

Ospedale di Città di Castello, donazione dell’Asd Amatori Lama al reparto di Pediatria - Otoscopi, stetoscopi, misuratori di temperatura e di pressione: sono questi alcuni degli ausili donati dalla squadra di calcio dell’Asd Amatori Lama 1982 per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello. I dispositivi sono stati consegnati venerdì 21 marzo dai dirigenti della... 🔗perugiatoday.it

Al triage dell'ospedale con un coltello a serramanico - Erano andati al pronto soccorso dell’ospedale di Merano per verificare le lesioni riportate dalle persone rimaste coinvolte in un incidente. Ma, nel triage, i carabinieri hanno notato un dettaglio che li ha incuriositi: un cittadino extracomunitario che si chinava ripetutamente con la chiara... 🔗trentotoday.it

Rissa in centro, un accoltellato. In via Fermi spunta la lama. Trentenne finisce in ospedale - Lite furibonda a notte fonda in pieno centro a Casalpusterlengo e spunta pure un coltello. Tra domenica e ... e uno dei contendenti ha estratto la lama, vibrando fendenti al rivale che ha cercato ... 🔗msn.com