energia solare per inicio nuovo round di finanziamento da 4 mln di euro

Inicio, start-up francese specializzata nell'originazione di progetti solari e agrivoltaici, ha appena concluso un nuovo round di finanziamento da 4 milioni di euro. Questo aumento di capitale ha riunito diversi investitori di rilievo, tra cui EDF Pulse Ventures e Cap Horn, che si uniscono ai partner storici della società, come ISAI e Kima Ventures.Fondata nel 2022, "Inicio mette a disposizione degli sviluppatori solari i terreni più adatti alla loro attività, rispettando al contempo l'ambiente locale, grazie a un algoritmo di identificazione unico – si legge in una nota -. Questo permette di identificare le aree idonee per l'installazione di pannelli solari, valutare i rischi associati al progetto e rendere disponibili i terreni per gli sviluppatori. Questa iniezione di capitale permetterà a Inicio di moltiplicare le opportunità fondiarie a disposizione dei propri clienti, rafforzando così la sua posizione di leader nel mercato francese e accelerando l'espansione internazionale.

Energia, Anev-Elettricità Futura-Energia Libera-Italia Solare, collaborazione più stretta - (Adnkronos) – Nell’ambito di Key Energy 2025, Anev, Elettricità Futura, Energia Libera e Italia Solare hanno avviato un’iniziativa congiunta per rafforzare, in prospettiva, la cooperazione e la sinergia tra le rispettive attività associative. E' quanto fanno sapere in una nota congiunta. I presidenti di Anev, Elettricità Futura, Italia Solare e il Segretario Generale di Energia Libera, […] L'articolo Energia, Anev-Elettricità Futura-Energia Libera-Italia Solare, collaborazione più stretta proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Illuminazione automatica con energia solare: 2 faretti per esterno ad un PREZZO IMPERDIBILE - Se sei alla ricerca di una fonte d'illuminazione per il tuo giardino per l'esterno della tua casa sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, vengono messi in promozione 2 faretti ad energia solare praticamente al prezzo di uno. Lo sconto attivo del 15% al quale si somma un ulteriore 6% che fa calare il prezzo dei due faretti per un costo totale e finale d'acquisto di 15,97€. Approfittane ora e non far scadere questa promozione! Acquista due faretti solari a prezzo super Faretti solari: ecco le caratteristiche di questi prodotti Questi faretti solari a led da esterno di 185 LED ... 🔗quotidiano.net

Cina: progetto di energia solare in costruzione nel deserto della Mongolia Interna - A Ordos, nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, decine di bulldozer sono al lavoro per livellare il terreno desertico in vista di un progetto su larga scala per l’energia solare. Il progetto mira a sfruttare le abbondanti risorse solari della regione e a contribuire alla trasformazione verde della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5900309/5900309/2025-02-17/cina-progetto-di-energia-solare-in-costruzione-nel-deserto-della-mongolia-interna Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

