Endiasfalti Agliana trionfa nel debutto playoff contro Union Basket Prato

Endiasfalti Agliana debutta alla grande ai playoff del campionato di serie C unica: la squadra del presidente Simone Caramelli piega con il punteggio di 87-69 (26-17, 48-34, 64-54) l'Union Basket Prato. Grazie a questo bel risultato, i neroverdi avranno la possibilità di chiudere la serie con la formazione laniera domani sera, quando disputeranno gara-2 dalle 20.30 alla palestra Toscanini di Prato. Una gara che si annuncia completamente diversa dalla prima, con un tasso di difficoltà maggiore. Ma coach Giulio Gambassi e i suoi ragazzi sono pronti a sognare in grande, vista anche la buona condizione psico-fisica. Intanto, d'obbligo scrivere che gli aglianesi hanno approcciato il primo derby in maniera strepitosa, portandosi sul 15-4 dopo appena due minuti di gioco.

