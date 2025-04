Empoli | la corsa salvezza in Serie A si fa sempre più imprevedibile

corsa salvezza si accende e si fa sempre più imprevedibile. Dopo l’ultimo weekend di Serie A, la quota salvezza si sta drasticamente abbassando: si potrebbe restare nella massima Serie anche con soli 32 punti, forse addirittura con qualcosa di meno. In un finale di stagione teso e senza certezze, l’Empoli resta aggrappato alla speranza. E il calendario dice che tutto è ancora possibile. La domenica ha consegnato alla squadra toscana un quadro chiaro: Como matematicamente salvo, Monza ormai ad un passo dall’aritmetica retrocessione, Lecce capace di strappare un prezioso punto a Bergamo contro l’Atalanta. Venezia ed Empoli, invece, restano nei guai, inchiodati a quota 25, nelle posizioni che condannano alla Serie B.L’Empoli, reduce da una Serie di risultati deludenti, sa di dover costruire la propria salvezza negli ultimi 360 minuti del campionato. 🔗 Sport.quotidiano.net - Empoli: la corsa salvezza in Serie A si fa sempre più imprevedibile Lasi accende e si fapiù. Dopo l’ultimo weekend diA, la quotasi sta drasticamente abbassando: si potrebbe restare nella massimaanche con soli 32 punti, forse addirittura con qualcosa di meno. In un finale di stagione teso e senza certezze, l’resta aggrappato alla speranza. E il calendario dice che tutto è ancora possibile. La domenica ha consegnato alla squadra toscana un quadro chiaro: Como matematicamente salvo, Monza ormai ad un passo dall’aritmetica retrocessione, Lecce capace di strappare un prezioso punto a Bergamo contro l’Atalanta. Venezia ed, invece, restano nei guai, inchiodati a quota 25, nelle posizioni che condannano allaB.L’, reduce da unadi risultati deludenti, sa di dover costruire la proprianegli ultimi 360 minuti del campionato. 🔗 Sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Empoli: pareggio vitale contro il Venezia per la corsa salvezza in Serie A - di Simone Cioni Il rinvio delle partite di ieri, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, ha posticipato a domani sera il completamento della 33esima giornata di Serie A in cui sono coinvolte anche due dirette concorrenti dell’Empoli per la salvezza: Parma e Cagliari, che ospiteranno rispettivamente Fiorentina e Juventus. Entrambe hanno l’opportunità di allungare sulla zona ’rossa’, ma per gli azzurri cambia poco. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B, la corsa salvezza del Brescia parte dal difficile campo dello Spezia - L’anticipo del venerdì sera che aprirà la trentunesima giornata di serie B vedrà in campo Spezia e Brescia per una sfida molto importante per entrambe, seppur per motivi contrapposti. In effetti i liguri padroni di casa sono decisi a continuare l’inseguimento al secondo posto del Pisa che vale la promozione diretta in serie A e dista attualmente cinque punti (senza dimenticare la necessità di tenersi alle spalle l’ambiziosa Cremonese), mentre le Rondinelle, scivolate dopo l’ultimo turno in zona playout, devono trovare la forza per rialzarsi e rilanciare la loro corsa verso la salvezza. 🔗sport.quotidiano.net

Empoli sfida la Fiorentina nel derby dell'Arno: obiettivo salvezza in Serie A - di Simone Cioni Da Bologna a Firenze. Centoventi chilometri più a sud rispetto alla trasferta di giovedì scorso in Emilia per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, domani l’Empoli è atteso al Franchi per il derby dell’Arno contro la Fiorentina. Da una partita, quella contro il Bologna, giocata con onore nonostante una qualificazione ampiamente compromessa, ad una in cui la squadra di D’Aversa dovrà cercare di tirar fuori qualche punto. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Si salvi chi può! I calendari delle squadre che lottano per la salvezza; Lotta salvezza in Serie A: i calendari a confronto; Empoli sfida la Fiorentina nel derby dell'Arno: obiettivo salvezza in Serie A; Serie A, lotta salvezza: Como salvo, Monza quasi retrocesso. Verona-Cagliari decisiva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Empoli: pareggio vitale contro il Venezia per la corsa salvezza in Serie A - Il rinvio delle partite di ieri, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, ha posticipato a domani sera il completamento della 33esima giornata di Serie A in cui sono coinvolte anche due d ... 🔗lanazione.it

Lotta salvezza in Serie A: i calendari a confronto - Empoli e Venezia nelle ultime giornate di campionato. Entra sempre più nel vivo la lotta salvezza per centrare la permanenza in Serie A ed evitare la retrocessione. Una corsa che vede diverse squadre ... 🔗gianlucadimarzio.com

Empoli-Venezia non cambia la corsa salvezza: i calendari a confronto della zona "rossa" - Il pareggio per 2-2 tra Empoli e Venezia non cambia le dinamiche della corsa salvezza, che passa inevitabilmente anche da nuovi scontri diretti. In questa. 🔗tuttomercatoweb.com