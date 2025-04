Empatia Felina un aiuto per comprendere meglio il proprio gatto

Today.it - Empatia Felina, un aiuto per comprendere meglio il proprio gatto I gatti sono animali molto amati che fanno parte della vita di molte persone, diventando veri e propri membri della famiglia.Anche loro, però, hanno un carattere che li rende unici, possono avere difficoltà comportamentali e, nei casi più gravi, possono presentare traumi; sorge, così, il. 🔗 Today.it

Picchia e minaccia l’ex fidanzatina di 15 anni e la madre accorsa in suo aiuto: arrestato 19enne - Ha minacciato e aggredito l’ex fidanzata 15enne e sua madre, accorsa per venirle in aiuto. Per questo un 19enne è stato arrestato per atti persecutori. L’intervento della polizia si è reso necessario dopo l’ultimo episodio di atteggiamenti minacciosi: la nonna della ragazzina aveva avvisato la polizia della presenza del giovane vicino alla propria abitazione nel quartiere Mortise. Fermato e portato in Questura, il 19enne, di origini tunisine, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza differita per i messaggi minacciosi inviati alla ragazza poche ore prima. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il rapimento di Farouk Kassam: quando Graziano Mesina aiutò a risolvere il caso - Il 15 gennaio 1992, il mondo della cronaca nera italiana fu scosso da un rapimento che avrebbe segnato la storia del nostro paese: quello di Farouk Kassam, un bambino di soli 7 anni, figlio di Fateh Kassam, un noto albergatore della Costa Smeralda, e nipote del visir Adjabali Kassam. Il rapimento avvenne nella villa di famiglia a Porto Cervo, una delle località più esclusive della Sardegna, e diventò uno dei casi più discussi e drammatici nella storia dei sequestri in Italia. 🔗thesocialpost.it

Beni comuni. I municipi cercano aiuto - Sempre più in futuro i Comuni, non importa se piccoli o grandi, dovranno aprirsi alla collaborazione dei cittadini e delle associazioni per la cura e la gestione dei beni comuni. Si tratta della cosiddetta "amministrazione condivisa" quanto mai necessaria in un momento in cui le pubbliche amministrazioni vivono un momento di crisi dal punto di vista delle risorse e del personale. "I Comuni hanno perso il 30% del proprio personale negli ultimi 10 anni e i dipendenti comunali hanno un’età media superiore ai 50 anni - spiega Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia (foto) - inoltre le ... 🔗ilgiorno.it

La sorprendente capacità dei gatti di imitare (e capire) le espressioni facciali umane; Gatti ed empatia: quello che dimostrano gli studi è incredibile. 🔗Ne parlano su altre fonti