Elly Schlein vuole l' Ue partigiana nessun problema per i banchieri di Bruxelles basta che la sinistrash continui a tutelare i loro interessi

Elly Schlein: Urgente riforma Rai per evitare infrazione UE - "Noi non siamo della partita" e "non abbiamo partecipato già alla formazione del nuovo cda sulla base di un argomento solido: c'è una nuova normativa europea che stabilisce che la governance deve essere indipendente dalla politica" quindi "ritenevamo inutile rinnovare un cda" formato così quando "da agosto di quest'anno sarà necessario avere la riforma in mano, o rischiamo una procedura d'infrazione". 🔗quotidiano.net

La “maestrina” Schlein vuole decidere cos’è giusto per gli Stati Ue. Qualcuno le dica che conta come il due di picche - In Italia si misura con l’esplosione del partito, in Europa con l’irrilevanza all’interno del gruppo dei Socialisti, di cui pure il Pd rappresenta la delegazione più numerosa. Ciononostante Elly Schlein rimane convinta di poter dire agli altri cosa fare, decretando cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. «Il punto è che può anche essere facoltativo, ma rimane sbagliato», ha sentenziato, in una lunga intervista al Corriere della Sera, a proposito dell’utilizzo dei fondi di coesione nell’ambito di ReArmEu. 🔗secoloditalia.it

Il no di Elly Schlein al piano di riarmo Ue: «Sì agli investimenti comuni» - La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è contraria a ReArm Europe. Perché «quello che serve oggi è un salto in avanti verso difesa comune europea. Se non si sta facendo, ahimè, è perché evidentemente non c’è ancora la volontà politica da parte degli Stati. Ai socialisti europei ho anche detto che la difesa europea è una cosa diversa rispetto all’agevolazione al riarmo dei 27 Stati membri, come fa il piano von der Leyen. 🔗open.online

