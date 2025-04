Elly Schlein a Forlì per sostenere i lavoratori della Giuliani Arredamenti

Forlì, 29 aprile 2025 - Prosegue ad oltranza il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Giuliani Arredamenti di Forlì che domani, 30 aprile, riceveranno il sostegno della Fillea Cgil e Nidil Gcil nazionale alla mattina, mentre è previsto per le 14 l'arrivo davanti ai cancelli di via Gramadora 8 della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. In vista della festa nazionale del lavoro, 1 maggio, la leader dem porterà così il proprio sostegno ai lavoratori in sciopero dallo scorso 14 aprile per rivendicare condizioni contrattuali e lavorative migliori."La notizia della presenza di Elly Schlein - commenta la segretaria provinciale della Cgil, Maria Giorgini - ci dice quanto questa vertenza per un lavoro dignitoso, sicuro, stabile e tutelato sia importante non solo per Forlì, ma per il Paese.

