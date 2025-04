Elisoccorso Landi Lega | Pd dice no a base condivisa tra Arezzo ed Elba

Arezzo, 29 aprile 2025 – Elisoccorso, Landi (Lega): Pd dice no a base condivisa tra Arezzo ed Elba"Intanto le proroghe hanno raggiunto la cifra 'monstre' di oltre 100 milioni di euro: il Lazio per una cifra inferiore è stato bacchettato da Anticorruzione""Elisoccorso, una storia di ordinaria mala gestione. Proroghe su proroghe per oltre 100 milioni di euro, tre gare andate deserte, l'ultima delle quali, nel marzo scorso, prevedeva ancora tre basi – Grosseto, Massa e Firenze – ma con il capoluogo che pretende di avere anch'essa un elicottero grande e adatto al volo notturno come le altre due basi. Un scelta priva di senso, mentre sarebbe ragionevole pensare a una riorganizzazione del sistema, con un quarto elicottero in grado di coprire le zone attualmente più scoperte: l'arcipelago toscano e la dorsale appenninica.

Elisoccorso, Landi (Lega): Pd dice no a base condivisa tra Arezzo ed Elba - Proposta incredibilmente bocciata dal gruppo del Pd, guidato dall'aretino ... Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi commentando l'esito della votazione di un suo ordine del giorno sul ...

