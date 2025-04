Elezioni Vienna | vince SPÖ

Elezioni di Vienna vince il Partito Socialdemocratico (SPÖ). Cresce il Partito della Libertà (FPÖ). Il Partito Popolare Austriaco (ÖVP) ha invece subito un forte calo. Elezioni Vienna: vince SPÖ, male ÖVP Alle Elezioni nella capitale austriaca Vienna vince il Partito Socialdemocratico (SPÖ), che ha consolidato la sua posizione di principale forza politica con il . 🔗 Periodicodaily.com - Elezioni Vienna: vince SPÖ Allediil Partito Socialdemocratico (SPÖ). Cresce il Partito della Libertà (FPÖ). Il Partito Popolare Austriaco (ÖVP) ha invece subito un forte calo.SPÖ, male ÖVP Allenella capitale austriacail Partito Socialdemocratico (SPÖ), che ha consolidato la sua posizione di principale forza politica con il . 🔗 Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Centrodestra vince le elezioni in Groenlandia: spinta verso l'indipendenza - L'opposizione di centrodestra ha vinto le elezioni legislative in Groenlandia. Lo ha riferito il canale pubblico groenlandese Knr. Il voto è stato contraddistinto da un'ondata di nazionalismo per chiedere che l'isola artica, ambita da Donald Trump, raggiunga rapidamente l'indipendenza. Il voto ha premiato il partito democratico, formazione "social-liberale", con oltre il 30% dei voti. Bene anche i nazionalisti di Naleraq con il 23%. 🔗quotidiano.net

Elezioni Groenlandia, vince il centrodestra favorevole all’indipendenza - Sorpresa alle elezioni legislative in Groenlandia: le urne hanno decretato vincitore il partito di centro-destra Demokraatit, attualmente all’opposizione. Secondo quanto riportano i media locali, il risultato è stato chiaro intorno all’1 di notte, le 3 di stanotte (mercoledì) in Italia. I Democratici hanno vinto con circa il 30,5% dei voti. Al secondo posto è arrivato il partito Naleraq al 25%, seguito da Inuit Ataqatigiit del premier uscente Mute Bourup Egede al 21% e Siumut al 14%. 🔗lapresse.it

In Kosovo il premier uscente vince le elezioni: ma per governare dovrà trovare alleati - In Kosovo, il premier uscente Albin Kurti sembra destinato a un secondo mandato, anche se questa volta avrà bisogno di alleati per governare. Dopo lo spoglio del 90 per cento delle schede, il suo partito Vetevendosje (Autodeterminazione) ha ottenuto circa il 41 per cento dei consensi. Sempre... 🔗today.it