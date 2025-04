Elezioni Romania il favorito Simion guarda a Trump e Meloni ma assicura | Saremo affidabili

favorito alle presidenziali romene di domenica prossima, 4 maggio, anche se bisognerà aspettare il ballottaggio del 18 maggio per sapere chi guiderà la Romania per i prossimi cinque anni. George Simion, europarlamentare e leader della formazione di destra romena Aur, della stessa famiglia di Fratelli d’Italia, Ecr, guarda a Donald Trump e Giorgia Meloni, e potrebbe essere il prossimo leader sovranista europeo. Sarà il tycoon dei Carpazi, intento a replicare il Trumpismo nelle politiche sui migranti, i diritti LGBT, i rapporti con la Russia e il protezionismo? “Non copio modelli, lotto per il mio popolo. Ma ammiro i leader che mettono al primo posto la loro nazione e che rifiutano di piegarsi alle élite non elette. Credo nella famiglia, nell’identità, nei confini e in politiche economiche eque”, afferma il leader nazionalista a LaPresse. 🔗 Lapresse.it - Elezioni Romania, il favorito Simion guarda a Trump e Meloni ma assicura: “Saremo affidabili” È ilalle presidenziali romene di domenica prossima, 4 maggio, anche se bisognerà aspettare il ballottaggio del 18 maggio per sapere chi guiderà laper i prossimi cinque anni. George, europarlamentare e leader della formazione di destra romena Aur, della stessa famiglia di Fratelli d’Italia, Ecr,a Donalde Giorgia, e potrebbe essere il prossimo leader sovranista europeo. Sarà il tycoon dei Carpazi, intento a replicare ilismo nelle politiche sui migranti, i diritti LGBT, i rapporti con la Russia e il protezionismo? “Non copio modelli, lotto per il mio popolo. Ma ammiro i leader che mettono al primo posto la loro nazione e che rifiutano di piegarsi alle élite non elette. Credo nella famiglia, nell’identità, nei confini e in politiche economiche eque”, afferma il leader nazionalista a LaPresse. 🔗 Lapresse.it

Romania, come risolvere il problema delle elezioni: incriminato il favorito Georgescu - La saga delle elezioni presidenziali in Romania si arricchisce di un nuovo capitolo. Nel dicembre scorso, nella sorpresa generale, al primo turno di voto si era piazzato primo, con il 23% dei voti, il candidato Calin Georgescu, di volta in volta definito populista, estremista di destra, putiniano, e chi più ne ha più ne metta. Indignazione negli ambienti Ue, sconcerto in quelli Nato (ah già, a Georgescu non piace nemmeno la Nato), funeree previsioni per il secondo turno. 🔗it.insideover.com

Romania, Georgescu escluso dalle elezioni del 4 maggio, ricorso respinto dalla Corte Costituzionale, Simion: "Attacco alla democrazia" - Il candidato in testa al primo turno nelle scorse elezioni, è stato interdetto ufficialmente dalla corsa alla presidenza, la decisione "non può essere contestata" La Corte Costituzionale rumena ha respinto il ricorso del candidato filorusso Calin Georgescu contro la decisione dell'Ufficio ele 🔗ilgiornaleditalia.it

Elezioni in Romania, respinta candidatura della filorussa Diana Sosoaca, "incompatibile con la democrazia", approvato leader di estrema destra George Simion - Sosoaca ha 48 ore per fare appello contro la Corte Costituzionale L'Ufficio Elettorale Centrale (BEC) ha respinto sabato la candidatura della candidata filorussa di estrema destra Diana Sosoaca presentata giovedì a Bucarest. Diana Sosoaca, seconda candidata respinta alle elezioni in Romania L 🔗ilgiornaleditalia.it

