Elezioni metropolitane j' accuse a Cantello della Dc che resta fuori | Va sospeso e deferito al collegio dei probiviri

Elezioni provinciali di 2° grado non ha fatto conseguire alla Democrazia Cristiana di Messina la possibilità di conseguire un risultato positivo".Il segretario provinciale della Dc Giovanni Frazzica prende atto dei risultati delle Elezioni dei 14 componenti del nuovo.

Elezioni metropolitane, j'accuse a Cantello della Dc che resta fuori: "Va sospeso e deferito al collegio dei probiviri" - "La conclusione delle Elezioni provinciali di 2° grado non ha fatto conseguire alla Democrazia Cristiana di Messina la possibilità di conseguire un risultato positivo". Il segretario provinciale della Dc Giovanni Frazzica prende atto dei risultati delle elezioni dei 14 componenti del nuovo... 🔗messinatoday.it

