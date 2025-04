Elezioni in Canada i Liberali sono fragili ma resistono Carney vince e dice no a Trump

Canada hanno vinto ancora i liberal. I conservatori guidati da Pierre Poilievre non sfondano, arrivando solo al 41,4% delle preferenze, di poco superati dal partito Liberale dell'attuale primo ministro Mark Carney, che ha ottenuto 43,5% dei voti.Le Elezioni anticipate consegnano quindi un quarto mandato consecutivo ai Liberali, che otterranno la porzione più grande dei 343 seggi nella Camera dei comuni canadese. Le stime più recenti assegnano 168 seggi ai Liberali e 144 ai conservatori (la maggioranza è di 172), si presentano dunque due sole possibilità all'attuale primo ministro che il mese scorso ha sostituito Justin Trudeau alla guida del Paese: governo di minoranza o la creazione di una coalizione di governo.La prima opzione non sarebbe certo il massimo dal punto di vista della governabilità, tuttavia sembra al momento essere l'unica praticabile, vista la contrarietà a formare una coalizione di governo espressa sia dagli ancor più Liberali del Nuovo Partito Democratico che dal centrodestra francofono del Bloc Quebecois.

