Elezioni Federali Canada | Attesa per il Risultato Finale tra Maggioranza e Minoranza

Maggioranza o di Minoranza: Élections Canada, organismo indipendente incaricato dello svolgimento delle Elezioni Federali, ha deciso di sospendere la maratona sullo scrutinio dei voti, con una manciata di circoscrizioni ancora testa a testa. Lo riportano media internazionali.Al momento della sospensione, i liberali erano in testa con 168 seggi, quattro in meno dei 172 necessari per avere la Maggioranza. Se il Risultato Finale rimanesse di Minoranza, i liberali avrebbero bisogno di formare coalizioni per rimanere al potere.Secondo i sondaggi il Partito Liberale di Mark Carney ce la dovrebbe fare, ma è presto per dire l'ultima parola. I Conservatori rimarrebbero all'opposizione come secondo partito con 144 seggi.

Chi è Mark Carney prossimo premier del Canada (fino alle elezioni). L'addio di Trudeau: "Sfida esistenziale" - Mark Carney sarà il prossimo premier del Canada e leader dei liberali. L'ex governatore della banca centrale ha vinto con l'85,9% dei voti, battendo Chrystia Freeland. La vittoria schiacciante è giunta al termine di una votazione iniziata il 26 febbraio e il cui esito è stato annunciato dopo il discorso di addio di Justin Trudeau. Parlando ai suoi sostenitori, il premier uscente ha messo in guardia sui rischi che il Paese si trova ad affrontare.

Elezioni Federali Germania 2025: come funziona il sistema elettorale e come si vota - Domani, domenica 23 febbraio, i cittadini tedeschi si recheranno alle urne per rinnovare la composizione del Bundestag, il parlamento federale tedesco. Il voto, inizialmente previsto in autunno, alla normale scadenza della legislatura, è stato anticipato a seguito della sfiducia al cancelliere uscente Olaf Scholz. Epilogo formale di una crisi interna alla coalizione di governo (socialdemocratici, Verdi e liberali) esplosa a novembre dopo l'uscita del partito liberale democratico (Fdp) e il licenziamento del leader Christian Lindner.

Canada alle elezioni dopo 10 anni di governo Trudeau - Urne aperte in Canada per scegliere chi guiderà il paese dopo 10 anni di governo Trudeau. Un voto segnato dalla morte di 11 persone uccise da un suv piombato sulla folla alla festa della comunità filippina a Vancouver. Servizio di Maurizio Di Schino

