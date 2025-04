Elezioni Canada vincono i liberali del premier Carney

Elezioni in Canada, vincono i liberali “anti-Trump” di Mark Carney - Roma, 29 aprile 2025 – I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza. Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre, che per mesi erano stati in testa a tutti i sondaggi e che avrebbero risentito dell'”effetto Trump”. 🔗quotidiano.net

Canada, effetto Trump: i liberali di Carney vincono le elezioni - (Adnkronos) – I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza. Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre, che […] 🔗periodicodaily.com

Elezioni in Canada: vincono i liberali. Carney: “Non dimenticheremo tradimento Usa” - Il Partito liberale di Mark Carney ha vinto le elezioni legislative in Canada. Il primo ministro canadese, parlando ai suoi sostenitori a Ottawa dopo la vittoria, ha detto che il suo Paese non dovrà mai dimenticare il "tradimento" americano L'articolo Elezioni in Canada: vincono i liberali. Carney: “Non dimenticheremo tradimento Usa” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Canada, i Liberali di Mark Carney hanno vinto le elezioni - Il Partito Liberale di centrosinistra guidato dal primo ministro uscente Mark Carney ha vinto le elezioni in Canada. Sconfitto il Partito conservatore guidato da Pierre Poilievre che ha comunque ... 🔗gazzetta.it

Canada, alle elezioni vincono i liberali di Mark Carney: "Trump non ci spezzerà" - I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni canadesi. I risultati definitivi sono attesi nel corso della giornata, ma ... 🔗iltempo.it

In Canada vincono i liberali di Carney: 'Non dimenticheremo il tradimento di Trump' - Secondo mandato per i liberali, ma non è certa la maggioranza. Anche i conservatori gli offrono appoggio contro il tycoon (ANSA) ... 🔗ansa.it