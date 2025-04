Elezioni Canada liberale Carney confermato premier 43% sconfitto conservatore Poilievre 417% la minaccia a Trump | Decidiamo noi cosa succede qui

Trump, sui dazi e su altre questioni di geopolitica Le Elezioni in Canada si sono concluse con la vittoria del liberale Mark Carney, che è stato così confermato primo ministro con il 43%, contro il 41,7% conquistato dal l 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Canada, liberale Carney confermato premier (43%), sconfitto conservatore Poilievre (41,7%), la minaccia a Trump: "Decidiamo noi cosa succede qui" La sua linea è simile a quella del suo predecessore, sull'opposizione a, sui dazi e su altre questioni di geopolitica Leinsi sono concluse con la vittoria delMark, che è stato cosìprimo ministro con il 43%, contro il 41,7% conquistato dal l 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Elezioni Canada 2025, favorito il premier liberale uscente Carney (42.5%) sul conservatore Poilievre (38.7%), si votano i 343 membri della Camera - Dopo il partito liberale e quello conservatore, seguono il progressista Nuovo Partito Democratico all'8,6 per cento, seguito dai separatisti del Bloc Quebecois con il 6 per cento e dai Verdi al 2 per cento. Al via il voto in Canada per le elezioni federali. I canadesi sono chiamati ad elegger 🔗ilgiornaleditalia.it

Canada: il Partito Liberale sceglie l’ex governatore della Banca centrale Mark Carney per sostituire il premier Justin Trudeau. Ecco chi è l’anti-Trump - Mark Carney è stato eletto nuovo leader del Partito Liberale del Canada, che ha scelto l’ex governatore della Banca centrale di Ottawa e dell’Inghilterra come nuovo premier al posto di Justin Trudeau per guidare il movimento alle prossime elezioni federali previste entro ottobre. Malgrado la nomina di Carney però Trudeau resterà in carica come primo ministro del Canada per un periodo di transizione ancora da definire, in attesa dell’insediamento del suo successore. 🔗tpi.it

Chi è Mark Carney prossimo premier del Canada (fino alle elezioni). L’addio di Trudeau: “Sfida esistenziale” - Mark Carney sarà il prossimo premier del Canada e leader dei liberali. L’ex governatore della banca centrale ha vinto con l’85,9% dei voti, battendo Chrystia Freeland. La vittoria schiacciante è giunta al termine di una votazione iniziata il 26 febbraio e il cui esito è stato annunciato dopo il discorso di addio di Justin Trudeau. Parlando ai suoi sostenitori, il premier uscente ha messo in guardia sui rischi che il Paese si trova ad affrontare. 🔗ilfattoquotidiano.it

Canada, i Liberali di Carney vincono le elezioni. Incognita sulla maggioranza - Mark Carney guida il partito liberale alla vittoria in Canada dopo le dimissioni di Trudeau. Elezioni segnate da sfide alla sovranità e tensioni con Washington View on euronews ... 🔗msn.com

Canada, Partito liberale vince le elezioni. Carney: "Non dimenticheremo il tradimento Usa" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Canada, Partito liberale vince le elezioni. Carney: 'Non dimenticheremo il tradimento Usa' ... 🔗tg24.sky.it

Il vaffa del Canada a Donald Trump: i liberali di Mark Carney vincono le elezioni - Ancora in corso lo spoglio, da definire se avrà i numeri per un governo di maggioranza. Sconfitti i conservatori di Polievre, per mesi in netto ... 🔗huffingtonpost.it