Elezioni amministrative | tutte le informazioni utili per votare

Ravennatoday.it - Elezioni amministrative: tutte le informazioni utili per votare Domenica 25 e lunedì 26 maggio i cittadini italiani residenti nel comune di Ravenna iscritti nelle liste elettorali del Comune e i cittadini dell’Unione europea residenti nel comune che ne hanno fatto apposita richiesta saranno chiamati al voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. . 🔗 Ravennatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni amministrative: Capaccio e Ispani al voto il 25 e il 26 maggio, indicate anche le date dei referendum - Approvato, dal Consiglio dei ministri, il decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. Il primo turno delle comunali è in programma nei giorni 25 e 26 maggio, mentre i... 🔗salernotoday.it

Elezioni amministrative 2025, primo incontro in piazza per il candidato sindaco Ancisi - Parte ufficialmente la campagna elettorale per la lista Lega-Lista per Ravenna-Popolo della Famiglia. Al primo gazebo organizzato in piazza del Mercato a Ravenna dopo la presentazione pubblica del simbolo hanno preso parte Alvaro Ancisi, candidato sindaco, il deputato Jacopo Morrone, segretario... 🔗ravennatoday.it

Inter-Genoa: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni - Inter-Genoa, si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti. LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Genoa (ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro Dove e quando si gioca Inter-Genoa San Siro, Milano, sabato 22 febbraio ore 20. 🔗inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni amministrative: tutte le informazioni utili per votare; Elezioni comunali in Abruzzo, i candidati sindaci e le liste; Elezioni comunali 2025: seggi pronti a Pordenone; Elezioni amministrative ed europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, le informazioni utili. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Elezioni comunali del 25-26 maggio: tutte le informazioni utili - Domenica 25 e lunedì 26 maggio i cittadini italiani residenti nel comune di Ravenna iscritti nelle liste elettorali del Comune e i cittadini dell’Unione europea residenti nel comune che ne hanno fatto ... 🔗ravenna24ore.it

Referendum dell’8 e 9 giugno: tutte le informazioni utili a Bergamo - A Bergamo possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bergamo che abbiano compiuto il 18° anno di età entro l’8 giugno 2025. Gli elettori iscritti alle ... 🔗ecodibergamo.it

Elezioni comunali 2025 in Campania: le liste, i candidati, dove e come si vota - Elezioni comunali in Campania ... Domenica 8 e lunedì 9 giugno è previsto l'eventuale turno di ballottaggio delle amministrative. Lo stesso weekend di giugno, inoltre, tutti i cittadini italiani ... 🔗ilmattino.it