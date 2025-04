Elezioni amministrative nel cratere la Prefettura annulla tre liste e la sfida è a 10

Sono ben tre su 13 le liste capeggiate da militari e appartenenti alle forze dell'ordine, la cui validità è stata annullata dalla commissione elettorale circondariale Eboli Salerno della Prefettura di Salerno che le ha estromesse dalla competizione elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nel comune di Castelnuovo di Conza. Carenza di atti e dichiarazioni di incompatibilità ma anche simboli stilizzati non conformi alla normativa sulla validità della lista, tra le cause che hanno decretato l'estromissione dalla competizione elettorale delle liste capeggiate e formate da appartenenti alle forze armate provenienti dal napoletano, dal casertano, dal territorio calabrese, dal territorio avellinese e laziale. Restano quindi, in corso ben 10 liste di cui 8 capeggiate da altri esponenti militari e composte da candidati consiglieri comunali tutti esponenti delle forze armate e provenienti da ogni angolo del centro sud Italia, e 2 liste invece, formate da cittadini di Castelnuovo di Conza.

