Elezioni amministrative Barattoni Pd riparte in campagna elettorale con Muovi Ravenna in tour

campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Barattoni che ppropone "Muovi Ravenna in tour", ciclo di sette incontri di comunità "per ascoltare, dialogare e costruire insieme il futuro della città. L'obiettivo - spiega il Pd in una nota - è. 🔗 Ravennatoday.it - Elezioni amministrative, Barattoni (Pd) riparte in campagna elettorale con "Muovi Ravenna in tour" Parte una nuova fase delladel candidato sindaco del centrosinistra Alessandroche ppropone "in", ciclo di sette incontri di comunità "per ascoltare, dialogare e costruire insieme il futuro della città. L'obiettivo - spiega il Pd in una nota - è. 🔗 Ravennatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni comunali, Barattoni (Pd) in tour nelle frazioni: "Qui si costruisce una politica radicata" - Si è tenuta a Castiglione di Ravenna la prima tappa del percorso di ascolto promosso dal Partito democratico in vista delle elezioni amministrative. L’incontro si è svolto al circolo Arci e durante la serata, moderata dalla segretaria di circolo Fabiola Gardelli, si è dato spazio agli interventi... 🔗ravennatoday.it

Elezioni comunali, il candidato sindaco Barattoni (Pd) al circolo Monti: "Tema della socialità è centrale" - Si è svolta ieri, presso il circolo Casadei Monti, l’assemblea del Partito Democratico organizzata insieme al circolo PD “Walter Suzzi” di Borgo Montone, tappa del ciclo di ascolto e partecipazione promosso dal PD in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Un incontro che ha messo al... 🔗ravennatoday.it

Elezioni a Ravenna, il candidato sindaco Barattoni (Pd) si presenta. L’idea: una piazza coperta per i giovani - Ravenna, 22 febbraio 2025 – L’odore di ruggine, la polvere sul fondo irregolare, il disordine dei pallet e delle lamiere accavallate, una gru parcheggiata che spunta dietro il palco: Alessandro Barattoni ha scelto il porto di Ravenna per lanciare la sua campagna elettorale come candidato sindaco del Pd e del centrosinistra in vista delle amministrative 2025. “So che c’erano sedi più calde, più comode – esordisce – ma da è qui che mi è sembrato più giusto partire: in questi androni c’è la nostra storia, quella dei lavoratori che riportarono il nome di Ravenna sulle grandi mappe, e qui sono ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni amministrative, Barattoni (Pd) riparte in campagna elettorale con Muovi Ravenna in tour; Elezioni a Ravenna, l'impegno di Barattoni (Pd): «Riporteremo in centro un ufficio dell'anagrafe»; Elezioni comunali Ravenna, 7 candidati e 18 liste: ecco il lungo elenco; Elezioni, Barattoni (Pd) apre il nuovo comitato elettorale in centro storico. 🔗Cosa riportano altre fonti

Elezioni. Barattoni (PD): “Ripristinare le Circoscrizioni come elemento di decentramento amministrativo” - Il forese al centro dell'ottavo e ultimo appuntamento del processo di partecipazione civica voluto dal candidato sindaco di centrosinistra alle prossime elezioni comunali ... 🔗ravenna24ore.it

Via Antica Zecca: comitato elettorale del candidato sindaco Barattoni. “L’anagrafe torna in centro” - Il candidato sindaco di centrosinistra Alessandro Barattoni ha presentato questa mattina il suo comitato elettorale in via Antica Zecca, 33 in vista delle elezioni comunali del 25-25 maggio. Il candid ... 🔗ravennawebtv.it

Giovani e astensionismo. Incontro con Barattoni - Il Pd e i Giovani Democratici hanno organizzato per oggi ’Voto Z”: un confronto aperto sull’astensionismo giovanile. Appuntamento dalle ... 🔗msn.com