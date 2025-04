Elezioni a Bertinoro la segretaria del Pd Elly Schlein a Santa Maria Nuova Spallicci a sostegno di Filippo Scogli

Elly Schlein fa tappa a Santa Maria Nuova Spallicci mercoledì 30 aprile alle 15.30, presso il Retro in via della Palestra 133 per sostenere la campagna elettorale della lista Insieme per Bertinoro e del candidato sindaco Filippo Scogli. Insieme alla segretaria del Partito Democratico saranno. 🔗 Forlitoday.it - Elezioni a Bertinoro, la segretaria del Pd Elly Schlein a Santa Maria Nuova Spallicci a sostegno di Filippo Scogli fa tappa amercoledì 30 aprile alle 15.30, presso il Retro in via della Palestra 133 per sostenere la campagna elettorale della lista Insieme pere del candidato sindaco. Insieme alladel Partito Democratico saranno. 🔗 Forlitoday.it

Bertinoro, Scogli ‘conferma’ Trombini: "Se vincerò, sarà ancora assessore" - Anche l’europarlamentare Bonaccini spinge il candidato Pd: "La destra si infrangerà su questi Scogli". Circa 200 i presenti ... 🔗msn.com

Elezioni a Bertinoro, si presentano i candidati della lista Voltare pagina: "Vogliamo scrivere una nuova storia" - La lista, che si presenterà ufficialmente martedì alle 19 al Centro sportivo della Panighina (Via Campolongo 80), chiede un "confronto aperto e produttivo tra i due candidati sindaco, Filippo Scogli e ... 🔗forlitoday.it