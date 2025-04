Elettrodotto parte il progetto Si punta anche sulle fonti rinnovabili

Elettrodotto aereo a media tensione, denominato "Poggilupi", che attraverserà i territori comunali di Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e Montevarchi. Si tratta di un'infrastruttura strategica destinata a potenziare e rendere più efficiente la rete di distribuzione elettrica locale. A presentare l'istanza per l'avvio del procedimento è stata E-distribuzione S.p.A., società del gruppo Enel. La richiesta riguarda la costruzione e l'esercizio di un Elettrodotto aereo da 15 kV, parte integrante di un piano di interventi volto a garantire una fornitura di energia più stabile e sicura per l'area valdarnese. L'infrastruttura si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento della rete elettrica, che punta a migliorare la capacità di trasmissione e la resilienza del sistema di distribuzione locale, a fronte della crescente domanda energetica e della necessità di integrare fonti rinnovabili nel mix energetico regionale.

