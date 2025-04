Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS | ultime ore per inviare la domanda Le RISPOSTE AI QUESITI

domanda entro il 29 aprile ore 23.59 per l'inserimento negli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Chiara Cozzetto Anief risponde agli ultimi QUESITI dei nostri lettori. L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS: ultime ore per inviare la domanda. Le RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 entro il 29 aprile ore 23.59 per l'inserimento negliallaGPS. Chiara Cozzetto Anief risponde agli ultimidei nostri lettori. L'articoloGPS:ore perla. LeAI. 🔗 Orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda al via dalle 9.00 di oggi 14 aprile. Chi può inserirsi, in quale provincia [LO SPECIALE] con Video guida completa - Graduatorie GPS docenti 2024/26: in base all'art. 10 dell'OM n. 88/2024 nell'anno intermedio di vigenza, 2025/26, si costituiscono gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Chi può presentare domanda, quando e per cosa saranno utilizzati. Ecco il decreto e le date di presentazione della domanda. L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda al via dalle 9.00 di oggi 14 aprile. 🔗orizzontescuola.it

Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26: elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domanda dal 14 aprile. RISPOSTE AI QUESITI - Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: sarà possibile presentare domanda dal 14 al 29 aprile 2025. Requisito di accesso: specializzazione sostegno e/o abilitazione posto comune, anche conseguite all'estero. Possibile inserirsi con riserva, termine ultimo per acquisire il titolo 30 giugno 2025. L'articolo Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26: elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domanda dal 14 aprile. 🔗orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025, come fare la domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL in DIRETTA con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 14 aprile alle 14:30 - L’anno scolastico in corso offre un’importante opportunità per i docenti che desiderano inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Secondo quanto stabilito dall’art. 10 dell’OM n. 88/2024, questi elenchi consentono di accedere a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, oltre a rappresentare una possibilità per partecipare a assunzioni straordinarie su posti di sostegno. 🔗orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025, ecco a cosa fare attenzione per compilare bene la domanda. RISPOSTE AI QUESITI - Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS 2025: la consulenza di Chiara Cozzetto della segreteria nazionale ANIEF, che spiega alcuni dei passaggi più difficili della compilazione dell'istanza. Sarà pos ... 🔗orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: le risposte ai quesiti dei lettori - Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: la docente Sonia Cannas risponde alle domande dei colleghi, in diretta, per la presentazione della domanda entro il 29 aprile. Domanda a pieno titolo per tito ... 🔗orizzontescuola.it

Elenchi Aggiuntivi GPS, Domande in Scadenza. Ecco Perchè la Data del 30 Giugno 2025 è Importante - Il 14 aprile scorso si sono aperte le domande per inserirsi negli elenchi aggiuntivi alle GPS. Disciplinati dalla OM 88/2024, si tratta di graduatorie in cui si inseriscono docenti con determinati req ... 🔗msn.com