Eleganza e bellezza | Elisabetta Gregoraci spoilera il suo progetto più prezioso

Elisabetta Gregoraci: doppia sorpresa per i fan. Torna sul piccolo schermo e spoilera la sua linea di lip glossElisabetta Gregoraci è pronta a stupire ancora una volta. L’amatissima showgirl e conduttrice calabrese torna a far parlare di sé con una doppia novità che farà felici sia i fan del piccolo schermo che gli appassionati di bellezza. Due grandi progetti, due mondi che ama profondamente, si intrecciano nel suo presente: da un lato il ritorno in televisione alla conduzione di un nuovo programma, dall’altro il lancio ufficiale della sua personale linea di make-up, un sogno che diventa realtà.Leggi ancheLorenzo Spolverato, al via una nuova avventura: “Sto amando tutto questo” Il nuovo format televisivo “Audiscion” la vedrà impegnata al timone insieme a Gigi e Ross. Dopo il successo delle precedenti esperienze come conduttrice, la Gregoraci è pronta a riconquistare il pubblico con la sua Eleganza, la sua ironia e la capacità di comunicare con naturalezza. 🔗 361magazine.com - Eleganza e bellezza: Elisabetta Gregoraci spoilera il suo progetto più prezioso : doppia sorpresa per i fan. Torna sul piccolo schermo ela sua linea di lip glossè pronta a stupire ancora una volta. L’amatissima showgirl e conduttrice calabrese torna a far parlare di sé con una doppia novità che farà felici sia i fan del piccolo schermo che gli appassionati di. Due grandi progetti, due mondi che ama profondamente, si intrecciano nel suo presente: da un lato il ritorno in televisione alla conduzione di un nuovo programma, dall’altro il lancio ufficiale della sua personale linea di make-up, un sogno che diventa realtà.Leggi ancheLorenzo Spolverato, al via una nuova avventura: “Sto amando tutto questo” Il nuovo format televisivo “Audiscion” la vedrà impegnata al timone insieme a Gigi e Ross. Dopo il successo delle precedenti esperienze come conduttrice, laè pronta a riconquistare il pubblico con la sua, la sua ironia e la capacità di comunicare con naturalezza. 🔗 361magazine.com

Se ne parla anche su altri siti

I segreti di bellezza di Elisabetta Gregoraci - Scopri come la showgirl mantiene la sua forma fisica e il suo equilibrio interiore. Leggi tutto Elisabetta Gregoraci svela i segreti del suo benessere e della sua bellezza su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Antonella Fiordelisi sta con Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci? - La schermitrice e gieffina e l'imprenditore, ex di Elisabetta Gregoraci, starebbero vivendo una relazione segreta in quel di Firenze L'articolo Antonella Fiordelisi sta con Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci? proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Elisabetta Gregoraci e lo sconfinato amore per i suoi genitori, papà Mario e la scomparsa mamma Melina - Elisabetta Gregoraci non ha mai fatto mistero dell’amore sconfinato che la lega ai suoi genitori. Sua madre, Melina, è venuta a mancare nel 2011 dopo una lunga malattia, gettando la famiglia nello sconforto. In un’intervista a Verissimo del 2021 la showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin: «Mamma era come una grande amica per me, la mia migliore confidente». «Ho avuto un’adolescenza particolare perché lei si è ammalata che ero una bambina», ha spiegato in un’altra occasione. 🔗metropolitanmagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Flavio Briatore: «A Roma la spazzatura è segno di eleganza e bellezza». Lo sfogo; La Gregoraci in bikini alla Milano Fashion Week; Elisabetta Gregoraci: Natale in bikini tra pace e gossip; Tutto sui capelli da red carpet di Elisabetta Gregoraci a Venezia 80. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Eleganza e bellezza: Elisabetta Gregoraci spoilera il suo progetto più prezioso - Elisabetta Gregoraci: doppia sorpresa per i fan. Torna sul piccolo schermo e spoilera la sua linea di lip gloss ... 🔗361magazine.com

Elisabetta Gregoraci col look da 9000 euro: denim e camoscio sono il trend della primavera - Col suo trendy look, Elisabetta Gregoraci sancisce il trend di stagione: il must have degli outfit di stagione sono denim e camiscio abbinati ... 🔗fanpage.it

Elisabetta Gregoraci sceglie il completo due pezzi come must per la primavera: da sfoggiare tutti i giorni! - Per la stagione più calda, Elisabetta Gregoraci sceglie la comodità pur non rinunciando allo stile e alle tendenze del momento, sfoggiando il completo giacca pantaloni, dalla vestibilità morbida e ... 🔗msn.com