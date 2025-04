Edoardo Bennato torna sul lago di Como per Scenario Festival

Scenario Festival, 11 e 11 luglio a Lecco, sarà Edoardo Bennato, cantautore che ha segnato la storia della musica italiana con il suo stile inconfondibile, l’energia travolgente e un messaggio controcorrente. L’artista napoletano è atteso l'11 luglio in piazzale Cassin. 🔗 Quicomo.it - Edoardo Bennato torna sul lago di Como per Scenario Festival Il primo grande ospite di, 11 e 11 luglio a Lecco, sarà, cantautore che ha segnato la storia della musica italiana con il suo stile inconfondibile, l’energia travolgente e un messaggio controcorrente. L’artista napoletano è atteso l'11 luglio in piazzale Cassin. 🔗 Quicomo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Edoardo Bennato, su Rai1 il documentario Sono solo canzonette - Edoardo Bennato su Rai1 con il documentario Sono solo canzonette che ripercorre lo storico tour negli stadi del 1980 Stadio San Siro, 19 luglio 1980. Non era mai successo prima nella storia della musica che un artista si esibisse in 15 stadi di seguito nel giro di un mese. Gianni Minà insegue Edoardo Bennato lungo il tragitto verso il palco di San Siro nella data conclusiva di questo tour da record . 🔗.com

Cena spettacolo omaggio a Edoardo Bennato - Cena Spettacolo il Covo dei Pirati Omaggio a Edoardo Bennato, un autentico viaggio da Napoli all'isola che non c'è. Giovedì 3 Aprile 2025 ore 21:00 al Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44. info 081662423 cellulare 3356215087 Menù + Spettacolo 1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 20... 🔗napolitoday.it

Sboccia la primavera, torna lo spettacolo dei tulipani sul lago - Tutto pronto al Campo dei fiori di Galbiate per vivere l'ottava stagione dei tulipani. Quest'anno l'apertura coinciderà con l'arrivo ufficiale della primavera: sarà infatti possibile cogliere i fiori dal 21 marzo al 13 aprile. Il suggestivo campo fiorito si trova lungo la Strada Provinciale 51... 🔗leccotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Edoardo Bennato torna sul lago di Como per Scenario Festival; Dal mondo fantasioso di “Peter Pan” alle musiche del “Lago dei cigni” al talento di Amy Winehouse; Weekend e Ponte di Tutti i Santi: 18 eventi da non perdere da venerdì 1 a domenica 3 novembre; In mezzo al lago spunta una piattaforma in legno con sopra un albero, è L'isola che non c'è: ecco di che cosa si tratta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Edoardo Bennato e Max Gazzè a Pinzolo a giugno - Edoardo Bennato in una foto di Daniele Bennato. Tra Madonna di Campiglio e il lago d’Idro, territorio che propone diverse ispirazioni di vacanza a seconda dell’altimetria - in questi giorni, ad esempi ... 🔗ladigetto.it

Edoardo Leo e Edoardo Bennato a Macerata in Sferisterio Life - Edoardo Bennato porterà sul palco la sua grande esperienza di cantastorie proponendo in un concerto di due ore ad altro contenuto di rock end blues i brani più celebri della sua quarantennale ... 🔗msn.com

"Edoardo Bennato. Sono solo canzonette" - Mercoledì 19 febbraio alle 21.30 Rai 1 propone il documentario “Edoardo Bennato. Sono solo canzonette”, scritto e diretto da Stefano Salvati. Si tratta di un viaggio artistico e personale nella ... 🔗rai.it