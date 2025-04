Eccoli sono tutti Isola dei Famosi chi sono i concorrenti ufficiali dell’edizione 2025

Tutto è pronto per il grande ritorno de “L’dei”, che debutterà ufficialmente lunedì 7 maggiosu Canale 5. Alla conduzione ci sarà Veronica Gentili, mentre il ruolo di opinionista sarà affidato a Simona Ventura, pronta a offrire il suo punto di vista diretto e incisivo. Pierpaolo Pretelli sarà invece l’inviato in Honduras, pronto a raccontare le avventure dei naufraghi direttamente dal cuore del reality. L’edizione di quest’anno promette grandi novità, a partire dalla struttura delle squadre, che vedrà idivisi in due gruppi distinti: giovani e over 40.L’anticipazione è arrivata direttamente dalla newsletter di Hit, ex firma di TVBlog, che ha svelato in anteprima la composizione ufficiale del cast. “Il cast sarà diviso da due squadre. Quella dei giovani e quella degli over 40”, ha raccontato Hit, mantenendo alta l’attenzione dei fan del programma. 🔗 Caffeinamagazine.it