Ecco il progetto per ridurre gli incidenti stradali tra gli under 20

ridurre il numero di incidenti stradali tra gli under 20. Questo l’obiettivo del progetto “Strade future: giovani e mobilità responsabile” presentato questa mattina a Palazzo Giordani. A promuoverlo la Provincia di Parma, ente capofila. 🔗 Parmatoday.it - "Ecco il progetto per ridurre gli incidenti stradali tra gli under 20" Un impegno congiunto – che coinvolge più partner - peril numero ditra gli20. Questo l’obiettivo del“Strade future: giovani e mobilità responsabile” presentato questa mattina a Palazzo Giordani. A promuoverlo la Provincia di Parma, ente capofila. 🔗 Parmatoday.it

