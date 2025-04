Ecco il nuovo parco della Cesanella | zona ristoro e anche un anfiteatro

nuovo spazio a servizio della città, la Giunta ha approvato la progettazione definitiva del parco della Cesanella. Uno spazio verde attrezzato e sicuro, un nuovo contenitore di eventi legati all'ambiente che preveda il mantenimento della fascia a bosco selvatico, quale filtro per gli insediamenti a margine del parco. "Obiettivo principale del progetto - interviene il sindaco Massimo Olivetti - è quello di stabilire un rapporto armonioso ed efficace tra il verde e la città, attraverso una serie di strategie volte sostanzialmente alla creazione di uno spazio verde attrezzato, sicuro, riconoscibile ed accessibile, rafforzando le connessioni con il quartiere e la città, oltre ad introdurre nuovi usi e servizi legati ad attività sportive, ludiche, ricreative e culturali, intercettando i bisogni reali emersi dall' attività di ascolto della cittadinanza".

