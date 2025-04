Ecco il monumento al donatore Avis

monumento al donatore voluto dall’Avis di Gambettola con il patrocinio del Comune di Gambettola e il contributo di Romagna Banca. Si tratta di un blocco di pietra pugliese delle dimensioni di 3,20 per 2,40 metri, uno spessore di 44 cm. Al centro è stato scavato un cuore che sarà illuminato e quindi il monumento sarà ben visibile a tutti: pedoni, ciclisti o automobilisti che si trovano a transitare per quella rotonda che porta al centro di Gambettola. Quel cuore di granito vuole rappresentare il cuore dei donatori Avis, quelli di ieri, di oggi e di domani. Uno dei promotori della iniziativa è Massimo Console che negli ultimi 5 anni è stato il segretario e il trascinatore della Sezione Avis di Gambettola: "Sono orgoglioso di questa opera che arriva a conclusione di un traguardo importante come quello delle mille donazioni che la nostra sezione ha raggiunto; è un forte ringraziamento a tutti coloro che si sono avvicinati alla nostra associazione capendone il grande gesto umanitario che si fa donando sangue che salva tante vite umane". Ilrestodelcarlino.it - Ecco il monumento al donatore Avis Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ieri pomeriggio a fianco della rotonda stradale Pascucci-Montanari-De Gasperi è stato aperto il cantiere delalvoluto dall’di Gambettola con il patrocinio del Comune di Gambettola e il contributo di Romagna Banca. Si tratta di un blocco di pietra pugliese delle dimensioni di 3,20 per 2,40 metri, uno spessore di 44 cm. Al centro è stato scavato un cuore che sarà illuminato e quindi ilsarà ben visibile a tutti: pedoni, ciclisti o automobilisti che si trovano a transitare per quella rotonda che porta al centro di Gambettola. Quel cuore di granito vuole rappresentare il cuore dei donatori, quelli di ieri, di oggi e di domani. Uno dei promotori della iniziativa è Massimo Console che negli ultimi 5 anni è stato il segretario e il trascinatore della Sezionedi Gambettola: "Sono orgoglioso di questa opera che arriva a conclusione di un traguardo importante come quello delle mille donazioni che la nostra sezione ha raggiunto; è un forte ringraziamento a tutti coloro che si sono avvicinati alla nostra associazione capendone il grande gesto umanitario che si fa donando sangue che salva tante vite umane".

Su altri siti se ne discute

A Fermignano s’inaugura il monumento al donatore - Verrà inaugurato domenica il monumento al donatore voluto dall’Avis di Fermignano. Con un corteo che partirà da piazza Garibaldi alle 9.30 si arriverà al parco Rimembranze dove verrà scoperta l’opera dell’artista Francesco Rivelli. Nell’occasione, dopo il saluto del presidente dell’associazione, il consigliere regionale Giorgio Cancellieri, e delle autorità presenti si terrà un buffet e a seguire la messa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Vandali scatenati, danni al monumento: ecco perché in piazza sono tornate le transenne - Vandali scatenati. E attorno al monumento dei monzesi sono rispuntate le transenne. Si parla di piazza Trento e Trieste e del Monumento ai caduti che nelle scorse ore è stato nuovamente transennato. Il motivo lo ha spiegato ai cittadini l'assessore Marco Lamperti sulla pagina Facebook "Sei di... 🔗monzatoday.it

Avis, donatori in aumento di oltre il 40% in quattro anni: ecco i nomi dei 17 componenti del Consiglio direttivo dei prossimi 4 anni - Quest’anno, l’Assemblea ordinaria annuale dei soci dell’Avis Comunale di Forlì ha coinciso con un momento particolarmente significativo per l’Associazione, nel quale tirare le fila del mandato appena concluso e iniziare a costruire il futuro per il prossimo quadriennio. Inaugurati da un video di... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Ecco il monumento al donatore Avis; Giornata mondiale del donatore, le iniziative delle AVIS locali; In piazza Vittorio Emanuele ecco il Monumento al Donatore; Così le Avis locali celebrano la Giornata mondiale del donatore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ecco il monumento al donatore Avis - Ieri pomeriggio a fianco della rotonda stradale Pascucci-Montanari-De Gasperi è stato aperto il cantiere del monumento al donatore voluto ... 🔗msn.com

“Avis per Sem”: l’iniziativa che unisce solidarietà e commercio locale - Il Gruppo comunale Avis “V. Scoccini” ha lanciato, di recente, l’iniziativa “Avis per SEM” che mira a creare un circuito virtuoso tra donatori di sangue e attività commerciali del territorio. 🔗cronachefermane.it