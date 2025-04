Ecco i nuovi orari dell’ufficio permessi della Ztl

Il Comune di Piacenza fa sapere che, a partire da venerdì 2 maggio, l'Ufficio permessi Ztl di via Rio Farnese 14D osserverà un nuovo orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, sabato dalle 8.15 alle 12.15, domenica e.

Ecco i nuovi orari dell’ufficio permessi della Ztl - Il Comune di Piacenza fa sapere che, a partire da venerdì 2 maggio, l’Ufficio Permessi Ztl di via Rio Farnese 14/D osserverà un nuovo orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle ... 🔗ilpiacenza.it

