Ebimotors a Le Castellet in Michelin Le Mans Cup Orari e dirette

Secondo appuntamento stagionale della Michelin Le Mans Cup 2025. L'evento si svolgerà nelle giornate del 30 aprile – 3 maggio sull'impegnativo circuito di Le Castellet, circuito Paul Ricard, in Francia.Al via della corsa, per Ebimotors, la coloratissima Porsche 911 GT3 R numero 95 che scenderà in pista pilotata dal duo formato da Fabrizio Broggi e da Sergiu Nicolae. Il tracciato, lungo 5.842 metri, situato tra Marsiglia e Tolone, prevede tre rettilinei principali e 15 curve. Una pista impegnativa dove freni e gomme saranno messi a dura prova. Sull'autodromo sono previste ottime condizioni meteo nelle giornate dell'evento, con temperature fino a 27-28 gradi.Tante le auto al via, delle categorie LMP3 e GT3. Le diverse prestazioni delle due categorie daranno vita ad una gara movimentata come quella che si è disputata ad inizio aprile a Barcellona.

Ebimotors parte con un quinto posto in Michelin Le Mans Cup - Si conclude con un quinto posto la prima tappa della Michelin Le Mans Cup 2025 per Ebimotors. Sulla pista di Barcellona, il duo formato da Fabrizio Broggi e da Sergiu Nicolae su Porsche 911 GT3 R numero 95 ha conquistato un quinto posto di categoria GT3 in una gara altamente travagliata per i numerosi contatti. La coloratissima Porsche del team di Cermenate (CO), è stata retrocessa dalla quarta posizione ottenuta in gara al quinto posto per una penalità di 5 secondi inflitta dalla giuria. 🔗ilgiornaledigitale.it

Ebimotors in Michelin Le Mans Cup 2025 con Broggi-Nicolae - Ebimotors parteciperà alla stagione 2025 della Michelin Le Mans Cup, importante campionato di livello europeo destinato a vetture di classe LMP3 e GT3. la stagione verrà disputata dalla Porsche 911 GT3 R numero 95. Alla guida si alterneranno i volti noti Fabrizio Broggi e Sergiu Nicolae, freschi vincitori della 12 ore del Mugello. Ben 6 i round stagionali che si disputeranno sui principali autodromi europei, compreso lo splendido anello di Le Mans in giugno. 🔗ilgiornaledigitale.it

