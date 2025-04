EA SPORTS FC 25 la nuova Patch modifica nettamente il pressing Titolo Update #14

Update #14 di EA SPORTS FC 25 è in arrivo per le versioni PS5, PS4, PC, Xbox Series XS e Xbox One. Questo aggiornamento introduce importanti modifiche al gameplay, migliorie alla Carriera e vari interventi generali su grafica, audio e stabilità. Ecco nel dettaglio tutte le novità:Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!GameplayModifiche apportate:Ridotta in modo significativo la pressione difensiva esercitata dai compagni controllati dall’IA quando si utilizza un approccio difensivo aggressivo con Tattiche Difensive a profondità 91 o superiore.Aumentata la durata massima dell’opzione in game relativa al pressing da 20 a 45 secondi.Incrementata notevolmente la velocità con cui si consuma la stamina durante l’utilizzo del pressingL’utilizzo eccessivo può portare a un consumo della stamina fino a 2,6 volte più rapido. 🔗 Imiglioridififa.com - EA SPORTS FC 25, la nuova Patch modifica nettamente il pressing (Titolo Update #14) Il nuovo Title#14 di EAFC 25 è in arrivo per le versioni PS5, PS4, PC, Xbox Series XS e Xbox One. Questo aggiornamento introduce importanti modifiche al gameplay, migliorie alla Carriera e vari interventi generali su grafica, audio e stabilità. Ecco nel dettaglio tutte le novità:Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!GameplayModifiche apportate:Ridotta in modo significativo la pressione difensiva esercitata dai compagni controllati dall’IA quando si utilizza un approccio difensivo aggressivo con Tattiche Difensive a profondità 91 o superiore.Aumentata la durata massima dell’opzione in game relativa alda 20 a 45 secondi.Incrementata notevolmente la velocità con cui si consuma la stamina durante l’utilizzo delL’utilizzo eccessivo può portare a un consumo della stamina fino a 2,6 volte più rapido. 🔗 Imiglioridififa.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ea Sports FC 25 festeggia 16 anni di Football Ultimate Team - Siamo nel pieno delle due settimane di festeggiamenti per il compleanno di Football Ultimate Team (FUT) in EA SPORTS FC 25, con l’introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il Piede Debole, una selezione di Icone preferite dai fan negli anni precedenti appartenenti alla sezione fantasy e il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday. Nella seconda settimana in corso fan potranno riscoprire i loro giocatori preferiti appartenenti a Ultimate Team nel passato. 🔗nerdpool.it

Diego Maradona torna in EA SPORTS FC 25 e Football Ultimate Team - EA SPORTS FC ha annunciato il ritorno di Diego Maradona in EA SPORTS FC 25 e Football Ultimate Team come Icona e Grassroot Great. A partire da domani, i giocatori potranno aggiungere alla propria squadra una delle leggende più amate del calcio mondiale. Per i giocatori di EA SPORTS FC Mobile, Maradona sarà disponibile in-game dal 20 febbraio. Dalla Bombonera allo stadio di Napoli, ora intitolato a lui, Maradona ha lasciato un segno indelebile nel calcio con gol straordinari, trofei e un talento ineguagliabile. 🔗nerdpool.it

Ea Sports Fc 25 celebra l’anniversario di Football Ultimate Team con nuovi contenuti - (Adnkronos) – Ea Sports Fc 25 ha dato il via a due settimane di festeggiamenti, introducendo una serie di novità all'interno del popolare gioco di simulazione calcistica. L'evento, appena iniziato, si concentra su miglioramenti significativi alle caratteristiche dei giocatori, sull'inclusione di Icone in versione speciale e sull'introduzione di nuove carte Eroe. Uno degli aspetti centrali […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

EA Sports FC 25 accoglie i Premium Pass: quanto costano, come funzionano e ricompense; Calcio totale a METÀ PREZZO: EA Sports FC 25 per Switch oggi a 30€!; EA Sports FC 25: quando arriva il Team of the Season della Serie A?; EA Sports FC 25: fan preoccupati, equilibri a rischio?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

FC 25, Nuovo Obiettivo Coppa TOTS Ligue 1 - Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live Coppa TOTS Ligue 1 uscito in data 28 aprile 2025. Gioca la “Coppa TOTS ... 🔗imiglioridififa.com

EA Sports FC 25 avrà presto il suo primo pass a pagamento - EA Sports FC 25 introduce il primo Premium Pass a pagamento con carte speciali e premi scambiabili: una svolta verso il modello live service. 🔗drcommodore.it

EA Sports FC 25 ha introdotto un season pass a pagamento, alla fine - Alla fine è successo davvero: EA Sports FC 25 ha introdotto un season pass a pagamento, il Premium Pass da 9,99€ (oppure 500.000 crediti Ultimate Team), aprendo ufficialmente la strada a un ulteriore ... 🔗msn.com