EA ha cancellato un nuovo gioco di Respawn ambientato nel mondo di Titanfall | era un extraction shooter?

Titanfall: Electronic Arts ha ufficialmente cancellato un nuovo gioco in lavorazione presso Respawn Entertainment, noto internamente come “R7”. Il titolo, ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, era un extraction shooter ambientato nello stesso universo narrativo di Titanfall e Apex Legends. La sua cancellazione coincide con una pesante ristrutturazione interna in EA, che ha portato al licenziamento di 300-400 dipendenti, tra cui circa 100 provenienti proprio da Respawn.Come leggiamo su Bloomberg, il gioco R7 avrebbe potuto segnare un ritorno significativo per Titanfall, serie assente dalle scene da anni e attesa con grande entusiasmo da una community rimasta fedele. Secondo le indiscrezioni, il titolo si sarebbe mosso nella direzione dei giochi live service, probabilmente ispirandosi al successo ottenuto da Apex Legends, anch’esso derivato dall’universo Titanfall. 🔗 Game-experience.it - EA ha cancellato un nuovo gioco di Respawn ambientato nel mondo di Titanfall: era un extraction shooter? Un duro colpo per i fan di: Electronic Arts ha ufficialmenteunin lavorazione pressoEntertainment, noto internamente come “R7”. Il titolo, ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, era unnello stesso universo narrativo die Apex Legends. La sua cancellazione coincide con una pesante ristrutturazione interna in EA, che ha portato al licenziamento di 300-400 dipendenti, tra cui circa 100 provenienti proprio da.Come leggiamo su Bloomberg, ilR7 avrebbe potuto segnare un ritorno significativo per, serie assente dalle scene da anni e attesa con grande entusiasmo da una community rimasta fedele. Secondo le indiscrezioni, il titolo si sarebbe mosso nella direzione dei giochi live service, probabilmente ispirandosi al successo ottenuto da Apex Legends, anch’esso derivato dall’universo. 🔗 Game-experience.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'Avis provinciale di Sondrio ha un nuovo direttivo - Nei giorni scorsi si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio direttivo di Avis provinciale Sondrio per il quadriennio 2025–2028. Cambio della guardia Dopo anni di impegno alla guida dell’associazione, Eros Rodigari, proveniente dall’Avis Comunale di Livigno, ha passato il testimone... 🔗sondriotoday.it

Intel ha un nuovo boss. Si chiama Lip-Bu Tan e deve recuperare perdite per 7 miliardi di dollari - Intel nomina un nuovo Ceo e spera in un rilancio dopo un 2024 cupo. Può un gruppo della manifattura elettronica travolto dalla crisi di mercato, con il suo business sbranato dai colossi americani e dell’Estremo Oriente, che in un anno ha quasi dimezzato il suo valore e accumulato 7 miliardi di dollari di perdite, rinascere e allontanarsi dal baratro? Ne è convinto Lip-Bu Tan, manager di origini malesi che il gruppo di Santa Clara, California, ha nominato ieri nuovo amministratore delegato dopo la fine cupa del mandato del predecessore Pat Gelsinger, che era stato sfiduciato dal board a ... 🔗it.insideover.com

Milan, Paratici ha scelto il nuovo allenatore: rivelazione di Cassano - Il Milan si sta occupando della scelta del nuovo direttore sportivo, da cui passerà molto per il nuovo allenatore e il calciomercato: annuncio di Cassano Tra le squadre che hanno deluso di più in questa stagione c’è sicuramente il Milan. È vero, i rossoneri hanno vinto la Supercoppa italiana ai danni dell’Inter, ma sono anche usciti prematuramente dalla Champions League dopo due grossi scivoloni contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. 🔗rompipallone.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

EA ha cancellato il nuovo gioco di Respawn ambientato nel mondo di Titanfall; Origin sta per chiudere i battenti: EA invita gli utenti a usare la nuova app; Dead Space 4 si farà? Glen Schofield ci ha provato ma a EA non interessa nulla del gioco; Earthblade è stato cancellato: addio al nuovo platform dagli autori di Celeste. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

EA ha cancellato un nuovo gioco di Respawn ambientato nel mondo di Titanfall: era un extraction shooter? - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

EA ha cancellato il nuovo gioco di Respawn ambientato nel mondo di Titanfall - A quanto pare Electronic Arts ha licenziato fra le trecento e le quattrocento persone, colpendo in particolare Respawn Entertainment e cancellando due progetti del team. 🔗msn.com

Titanfall: EA avrebbe cancellato un extraction shooter di Respawn, secondo un insider - Il progetto era uno sparatutto in fase di sviluppo presso Respawn. La sua cancellazione si aggiunge a una serie di tagli recenti da parte di EA. 🔗everyeye.it