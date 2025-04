EA FC 25 Title Update 14 Rivelato Il Patch Notes Del Quattordicesimo Aggiornamento

Title Update 14 di EA FC 25 è stato annunciato. La Patch in questione potrà essere scaricata a partire da mercoledi 30 Aprile per le piattaforme Playstation 5 (PS5), Playstation 4 (PS4), Xbox Series XS, Xbox One, PC e Switch.L'Aggiornamento apporta correttivi al gameplay del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Con la Patch in questione sono stati risolti alcuni problemi critici per la modalità Carriera ed al compartimento audio e video.Ricordiamo che il Team Of The Season della Ligue 1 è disponibile nei pacchetti ed è possibile prendere visione degli overall e delle stats ufficiali delle carte speciali della squadra del massimo campionato francese.Prima di lasciarvi al Patch Notes del nono Aggiornamento vi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile consultare a lista dei codici per utilizzare i Moduli e Tattiche Meta dei Pro Player.

