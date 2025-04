È arrivata la stangata per Yildiz | la decisione UFFICIALE del giudice sportivo

È arrivata la stangata per Kenan Yildiz dopo l'espulsione alla fine del primo tempo della gara contro il Monza. La gomitata rifilata a Bianco al 46? costa all'attaccante della Juventus due giornate di stop con il calciatore bianconero che sarà dunque costretto a saltare la doppia sfida Champions contro Bologna e Lazio. Questa la decisione del giudice sportivo. Nel comunicato si legge di Yildiz ha ricevuto una squalifica di due giornate e un'ammenda di 10mila euro per "per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria".

Parma Juve, è arrivata la decisione su Yildiz: ufficiale la scelta di Tudor sull'impiego del numero 10 bianconero dopo l'infortunio - di Redazione JuventusNews24
Parma Juve, è arrivata la decisione su Yildiz: ufficiale la panchina del numero 10 dopo aver smaltito l'infortunio Sono ufficiali le scelte di formazione di Parma Juve, match valido per la 33ª giornata di Serie A. Igor Tudor ha deciso anche su Kenan Yildiz, che è reduce da un infortunio ma ha recuperato anche per il recupero del Tardini. Il numero 10 bianconero partirà dalla panchina: il gioiello turco non inizierà da titolare, con la titolarità sulla trequarti di Kolo Muani e Nico Gonzalez.

Espulsione Yildiz, maxi stangata in arrivo: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso questa squalifica - di Redazione JuventusNews24
Espulsione Yildiz, maxi stangata in arrivo: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso questa squalifica dopo la gomitata in Juve Monza Già nella giornata di oggi il Giudice Sportivo si dovrebbe esprimere, tra gli altri, sull'episodio che ha portato all'espulsione di Kenan Yildiz nel primo tempo della sfida tra Juventus e Monza. Essendo un episodio di "condotta violenta" è probabile che il Giudice Sportivo punisca il turco con tre giornate di squalifica.

Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa: la scelta di Tudor sull'impiego del numero 10 bianconero - di Redazione JuventusNews24
Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor: ecco le scelte per il match casalingo contro i giallorossi La Juventus di Tudor ospita questa sera all'Allianz Stadium il Lecce di Giampaolo. Il tecnico bianconero confermerà ancora titolare Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juve agirà ancora da trequartista alle spalle di Dusan Vlahovic nel 3-4-2-1 di Tudor. Cambia però il suo compagno di reparto: l'altro trequartista dietro al serbo dovrebbe essere Teun Koopmeiners.

