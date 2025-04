È andata così La notizia che Ilary Blasi non voleva ricevere dopo la puntata di The Couple

dopo la decisione di Mediaset di cancellare, appena una settimana prima, The Couple. Con la sospensione della puntata, lo stop alla diretta e la sparizione improvvisa del programma dal palinsesto, era facile prevedere che il nuovo appuntamento avrebbe registrato ascolti disastrosi. E così è stato: i dati Auditel hanno certificato un vero e proprio flop per Ilary Blasi.Anche Alessia Marcuzzi non può sorridere: Obbligo o Verità non ha centrato l’obiettivo, fermandosi ben al di sotto del milione di spettatori. Ora Rai 2 punta su Francesca Fagnani per cercare di riportare in auge il prime time, confidando di replicare il successo ottenuto con Stasera è Possibile. 🔗 I segnali per un altro risultato da dimenticare c’erano stati tutti. E infatti anche la serata del 28 aprile 2025 ha confermato il trend. Soprattuttola decisione di Mediaset di cancellare, appena una settimana prima, The. Con la sospensione della, lo stop alla diretta e la sparizione improvvisa del programma dal palinsesto, era facile prevedere che il nuovo appuntamento avrebbe registrato ascolti disastrosi. Eè stato: i dati Auditel hanno certificato un vero e proprio flop per.Anche Alessia Marcuzzi non può sorridere: Obbligo o Verità non ha centrato l’obiettivo, fermandosi ben al di sotto del milione di spettatori. Ora Rai 2 punta su Francesca Fagnani per cercare di riportare in auge il prime time, confidando di replicare il successo ottenuto con Stasera è Possibile. 🔗 Caffeinamagazine.it

Ne parlano su altre fonti

“Notizia su Iago”. Grande Fratello, il suo pubblico affezionato esplode: “Sapevamo che sarebbe andata così” - Grande Fratello, cambiano gli equilibri nella Casa. In queste ore abbiamo conosciuto la data dell’ultima puntata, giorno in cui sarà decretato il vincitore. Non sarà il 2 maggio, come inizialmente anticipato da un’indiscrezione, ma il 24 marzo, quindi all’incirca come gli altri anni. E intanto si fanno pronostici su chi la spunterà alla fine. In testa resiste Helena Prestes, data a 3.0 su Eurobet, a 3. 🔗caffeinamagazine.it

“Tutto finito”. Chiara Cainelli, notizia choc. Ma il pubblico fa festa: “Sapevamo che sarebbe andata così” - Il trio formato da Zeudi De Palma, Shaila Gatta e Chiara Cainelli – amatissimo dal pubblico del Grande Fratello – sembra ormai appartenere al passato. Nelle ultime ore è arrivata una conferma (seppur indiretta) che ha fatto esplodere il web: un gesto sorprendente da parte dell’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato ha acceso i riflettori su una possibile rottura tra le tre ex gieffine. A far scattare l’allarme sono stati alcuni utenti su X, che hanno segnalato strani movimenti social da parte di Shaila Gatta, la storica ex velina di Striscia la notizia. 🔗caffeinamagazine.it

Insigne-Toronto: è finita. Fuori rosa e insultato, perché è andata così in Mls - La scelta di vita di Lorenzo Insigne di trasferirsi in Canada, al Toronto Fc, sta sempre più assumendo i contorni di una prigione durata. Il... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Disastro «The Couple»: Ilary Blasi urla sempre e i concorrenti sono così ignoranti da non riconoscere Napoleone; Ilary Blasi, il lancio dall’aereo: ciak sul cielo sopra Nettuno. «Così sfido le mie paure»; Flavia Vento e Francesco Totti, una storia di gossip lunga 20 anni. L'incontro, la notte insieme, le accuse. Lei: Ecco come è andata. Ilary Blasi? Nessuna scusa; Totti-Blasi: avvocati ancora al lavoro per l’accordo della separazione su ville, azioni e quote di società. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online