Dwayne Johnson punta al Premio Oscar eccolo nel trailer di The Smashing Machine

Dwayne Johnson con il primo trailer di The Smashing Machine, biopic sul due volte campione dei pesi massimi UFC Mark Kerr. A24 ha diffuso il filmato pochi istanti fa. Benny Safdie, uno dei due fratelli Safdie che hanno co-diretto e scritto Diamanti grezzi e Good Time, debutta in solitaria alla regia del film. Oltre a Johnson, il cast comprende Emily Blunt nel ruolo della moglie di Kerr, Dawn Staples, Bas Rutten, Lyndsey Gavin e Oleksandr Usyk. The Smashing Machine è la seconda collaborazione tra Johnson e Blunt.

