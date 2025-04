Dumfries titolare in Barcellona Inter? Inzaghi scioglie le riserve | in arrivo un’importante decisione

Dumfries pronto per una maglia da titolare in Barcellona Inter? L’esterno nerazzurro potrebbe giocare contro i catalaniDumfries corre verso una maglia da titolare in Barcellona Inter? L’esterno olandese potrebbe giocare contro i catalani in Champions League dopo le settimane complicate.Il tecnico deciderà domani mattina, a poche ore dal fischio d’inizio. L’unico assente tra i nerazzurri è Pavard, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Roma: al suo posto è atteso Bisseck, che completerà la linea difensiva a tre insieme ad Acerbi e Bastoni, come conferma Sky Sport. Per il resto a sinistra ci sarà Dimarco, chiamato a spingere e a contenere Yamal, mentre a destra tornerà titolare Dumfries, rientrato in campo domenica con uno spezzone dopo l’infortunio. A centrocampo confermato il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. 🔗 Internews24.com - Dumfries titolare in Barcellona Inter? Inzaghi scioglie le riserve: in arrivo un’importante decisione pronto per una maglia dain? L’esterno nerazzurro potrebbe giocare contro i catalanicorre verso una maglia dain? L’esterno olandese potrebbe giocare contro i catalani in Champions League dopo le settimane complicate.Il tecnico deciderà domani mattina, a poche ore dal fischio d’inizio. L’unico assente tra i nerazzurri è Pavard, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Roma: al suo posto è atteso Bisseck, che completerà la linea difensiva a tre insieme ad Acerbi e Bastoni, come conferma Sky Sport. Per il resto a sinistra ci sarà Dimarco, chiamato a spingere e a contenere Yamal, mentre a destra tornerà, rientrato in campo domenica con uno spezzone dopo l’infortunio. A centrocampo confermato il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. 🔗 Internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Thuram anche titolare in Barcellona-Inter! Poi doppia bagarre – Sky - Thuram non solo recuperato ma può giocare titolare in Barcellona-Inter. Per Inzaghi pure due dubbi prima della partenza verso Barcellona. IN ALLENAMENTO – Marcus Thuram out per affaticamento muscolare nelle ultime settimane, ha svolto la seduta mattutina odierna al ‘Bper Training Centre’ di Appiano Gentile con il resto dei compagni, mostrando buone sensazioni in vista del delicato match europeo. Thuram rappresenta un tassello fondamentale per lo scacchiere dell’Inter, sia per la sua capacità di allungare le difese avversarie che per la sinergia con Lautaro Martinez. 🔗inter-news.it

Inter, Thuram titolare o dalla panchina? Cosa gli ha chiesto Inzaghi per Barcellona - Le sorti dell`Inter sono legate a filo diretto alla presenza di Marcus Thuram: anche Lautaro, per quanto forte, soffre tremendamente l`assenza... 🔗calciomercato.com

Inter, le ultime su Thuram, Dumfries e Zielinski: cosa filtra in vista di Roma e Barcellona - L`Inter si lecca le ferite dopo la pesante sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan che fa sfumare il primo obiettivo della stagione,... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter, le probabili formazioni della semifinale Champions: le scelte di Simone Inzaghi; Barcellona-Inter, Inzaghi: Siamo oltre le aspettative. Momento più difficile? Siamo in semifinale.... Formazioni e diretta tv; Inter, la probabile formazione contro il Barcellona; Dumfries gioca titolare Inter-Roma? Le ultime sull'olandese e la probabile formazione nerazzurra. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sky / Barcellona-Inter, Dumfries torna dal 1': scelto il sostituto di Pavard, un dubbio - A sinistra ci sarà Dimarco, chiamato a spingere e a contenere Yamal, mentre a destra tornerà titolare Dumfries, rientrato in campo domenica con uno spezzone dopo l'infortunio. A centrocampo confermato ... 🔗fcinter1908.it

Inter, Inzaghi: "Dimarco titolare, per Thuram decido domani. Nessun problema fisico" - Alla vigilia della semifinale d’andata di Champions contro il Barcellona, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa che si è tenu ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, Inzaghi: "Siamo oltre le aspettative. Momento più difficile? Siamo in semifinale...". Formazioni e diretta tv - Dubbio Thuram dal 1'. Torna Dumfries tra i titolari. Lautaro: "Non siamo abituati a tre ko di fila ma ho fiducia perché vedo come lavoriamo" ... 🔗msn.com