Due rapine in pochi minuti un arresto e una denuncia

Prima un pugno, poi anche i calci. Questo hanno riservato alle loro vittime due giovani rapinatori, che sono stati bloccati dalla polizia domenica 27 aprile 2025 in via Gramsci.Gli agenti di una volante dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato di Cornigliano sono intervenuti nei.

LaPolizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano ed un 17enne di origini bulgare, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per concorso in tentata rapina, concorso in rapina aggravata e altresì denunciati per ricettazione. Vomero: in pochi minuti sei rapine e ne tentano un'altra.

Mattinata movimentata quella di ieri alla periferia di Latina, dove due rapine sono state messe a segno nel giro di pochi minuti. I colpi, che sembrano opera degli stessi autori, hanno colpito prima la farmacia Travagliati di Borgo Piave, poi il supermercato Md di viale Le Corbusier. In entrambi i casi, i malviventi hanno agito armati e a volto coperto.

Due rapine in pochi minuti, un arresto e una denuncia - Prima un pugno, poi anche i calci. Questo hanno riservato alle loro vittime due giovani rapinatori, che sono stati bloccati dalla polizia domenica 27 aprile 2025 in via Gramsci. Gli agenti di una volante dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato di Cornigliano sono intervenuti nei... 🔗genovatoday.it

Il 20enne di origini tunisine, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per il reato di rapina aggravata in concorso e accompagnato presso il carcere di Marassi a ...

Si tratta di due giovani: i colpi tra il Vomero e l'Arenella. La Polizia li ha bloccati dopo un lungo inseguimento ...

Commettono sei rapine in pochi minuti e ne tentano un'altra: arrestati - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com