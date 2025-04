Due rapine in pochi giorni alle Poste di Cusano Milanino arrestato il trio | VIDEO

arrestato tre uomini italiani, rispettivamente nati nel 1961, 1962 e 1995, tutti residenti nell’area milanese e già noti alle forze dell’ordine. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito . 🔗 Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hannotre uomini italiani, rispettivamente nati nel 1961, 1962 e 1995, tutti residenti nell’area milanese e già notiforze dell’ordine. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito . 🔗 Ilnotiziario.net

