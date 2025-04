Due nuovi mezzi per il trasporto disabili

disabili sono stati inaugurati domenica mattina dalla Misericordia di Carmignano. La benedizione del parroco don Elia Matija è avvenuta al termine della messa delle 11 alla quale hanno partecipato i consiglieri e volontari della Misericordia, rappresentanze della Misericordia di Poggio a Caiano, Peccioli, Montenero, Malmantile. Si tratta di due mezzi attrezzati per il trasporto disabili, un settore a cui la Misericordia dedica molte energie. Il presidente Sergio Pagliai, in chiesa, nel suo intervento ha evidenziato la propria arrabbiatura per i tagli a questo delicato settore. "Noi non lasciamo indietro nessuno, qualcuno lascia i disabili gravi a piedi – ha detto Pagliai – e questo mi fa molto arrabbiare. Quello della disabilità è un problema concreto sul quale non si può risparmiare. Lanazione.it - Due nuovi mezzi per il trasporto disabili Leggi su Lanazione.it Due furgoni attrezzati per isono stati inaugurati domenica mattina dalla Misericordia di Carmignano. La benedizione del parroco don Elia Matija è avvenuta al termine della messa delle 11 alla quale hanno partecipato i consiglieri e volontari della Misericordia, rappresentanze della Misericordia di Poggio a Caiano, Peccioli, Montenero, Malmantile. Si tratta di dueattrezzati per il, un settore a cui la Misericordia dedica molte energie. Il presidente Sergio Pagliai, in chiesa, nel suo intervento ha evidenziato la propria arrabbiatura per i tagli a questo delicato settore. "Noi non lasciamo indietro nessuno, qualcuno lascia igravi a piedi – ha detto Pagliai – e questo mi fa molto arrabbiare. Quello dellatà è un problema concreto sul quale non si può risparmiare.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ufficio lavori pubblici, due nuovi mezzi a disposizione - Due nuovi mezzi a disposizione del Comune di Monte Urano e due nuove assunzioni nell’organico dell’Ufficio Lavori Pubblici. Per l’organico si tratta del geometra Marco Butteri e dell’operaio specializzato Giorgio Perugini, arrivati con mobilità tra enti pubblici. Per quanto riguarda i componenti dell’ufficio tecnico diventano otre: oltre al neo arrivato Butteri ci sono Marco Giandomenico e Alessandra Corvaro. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cusano e Cormano, due nuovi mezzi per la Croce Rossa - Cusano e Cormano, due nuovi mezzi per la Croce Rossa. “Coloriamo di rosso la Domenica”, a questo grido i volontari della Croce Rossa dell’Area Nord Milano, nonostante un violento acquazzone, si sono radunati alla chiesa parrocchiale Regina Pacis di Milanino per la Santa messa delle ore 11 di domenica scorsa. Nuovi mezzi per la Croce [...] 🔗ilnotiziario.net

Nuovi mezzi per la squadra Salvanimali Amici Cucciolotti: due arrivano ad Arezzo - Due dei dodici nuovi mezzi saranno consegnati alle sezioni aretine dell'associazione. Come riporta RomaToday.it, la cerimonia di consegna dei veicoli della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti ai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), si è svolta a Roma, in piazzale Garibaldi... 🔗arezzonotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

Dai servizi di emergenza al socio-sanitario: due nuovi mezzi per la Pubblica Assistenza di Signa; Festa ad Avigliano Umbro per i due nuovi mezzi della Croce Rossa; Due nuovi mezzi a Manoppello per il trasporto sociale e sanitario [FOTO]; La Croce Rosa Rivarolese spegne 120 candeline e inaugura tre nuovi mezzi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dai servizi di emergenza al socio-sanitario: due nuovi mezzi per la Pubblica Assistenza di Signa - SIGNA - Giornata di festa alla Pubblica Assistenza di Signa dove ieri, domenica 27 aprile, è stata inaugurata una nuova ambulanza di soccorso e ... 🔗piananotizie.it

Mobility Bus, due nuovi mezzi Amt operativi da oggi a servizio delle persone con disabilità - che oggi si rinnova con la sostituzione di due mezzi immatricolati nel 2010 con altrettanti nuovi Olmedo Ducato Twin Arm, veicoli di ultima generazione appositamente allestiti per il trasporto di ... 🔗msn.com

Trasporto sociale, due nuovi mezzi donati a Casa di riposo e Auser - Una donazione importante che permette alla Casa di riposo di Grosio e ad Auser di Tirano di dotarsi di due nuovi importanti mezzi per il trasporto sociale. L’inaugurazione è avvenuta, alla presenza ... 🔗primalavaltellina.it