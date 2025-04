Due furti in poche ore a Salerno | nel mirino un parrucchiere e una pizzeria

furti sono stati messi a segno nella città di Salerno. L’ultimo, la scorsa notte, in un noto parrucchiere situato su via Lungomare Colombo: dopo aver forzato la saracinesca i malviventi (un uomo e una donna che sarebbero stati ripresi dalle telecamere ) hanno danneggiato una delle. 🔗 Salernotoday.it - Due furti in poche ore a Salerno: nel mirino un parrucchiere e una pizzeria Altri duesono stati messi a segno nella città di. L’ultimo, la scorsa notte, in un notosituato su via Lungomare Colombo: dopo aver forzato la saracinesca i malviventi (un uomo e una donna che sarebbero stati ripresi dalle telecamere ) hanno danneggiato una delle. 🔗 Salernotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

"Hanno commesso sei rapine e due furti in poche ore": chieste 2 condanne a 6 anni e 3 mesi - Sei anni e tre mesi di reclusione per l'accusa di avere commesso sei rapine e due furti in poche ore usando una motocicletta e due caschi integrali per non essere visti in faccia. La condanna è stata chiesta dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna nei confronti di due palmesi accusati di avere... 🔗agrigentonotizie.it

Mestre, minaccia con un coltello il negoziante per fuggire: due arresti in poche ore per rapine e furti - Due arresti a Mestre per tentata rapina e furto: operazioni della Polizia di Stato in negozio e abitazione. 🔗notizie.virgilio.it

Due femminicidi in poche ore: Eleonora Guidi, 35 anni, e Cinzia D’Aries, 51, uccise dai mariti - Salgono a 5 le vittime di femminicidio in questo primo mese e mezzo del 2025; dopo la confessione del compagno di Nataly Quintanilla, scomparsa da Milano lo scorso 24 gennaio, nelle ultime 48 ore sono stati due i femminicidi consumatisi in Italia, uno a Rufina, in provincia di Firenze, e l’altro a Venaria Reale, nel torinese. La prima vittima, uccisa dal marito lo scorso 8 febbraio, è la 35enne Eleonora Guidi, sorpresa alle spalle dal 37enne Lorenzo Innocenti nella loro abitazione di via Cesare Pavese, sulle colline della Val di Sieve, nel fiorentino. 🔗news.robadadonne.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Due furti in poche ore a Salerno: nel mirino un parrucchiere e una pizzeria; Mestre, minaccia con un coltello il negoziante per fuggire: due arresti in poche ore per rapine e furti; Como, due furti nel supermercato nel giro di poche ore, denunciati dalla Polizia di Stato di Como i responsabili.; Montecchio, due furti su auto in poche ore: denunciato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arrestato due volte in poche ore per furti in auto: 46enne in carcere - Cagliari Arrestato per due volte nel giro di poche ore per furti in autovetture, la seconda volta il giudice lo spedisce in carcere a Uta. Protagonista un 46enne originario di un centro dell ... 🔗msn.com

Mestre, minaccia con un coltello il negoziante per fuggire: due arresti in poche ore per rapine e furti - E’ di due arresti il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Mestre per contrastare rapine e furti. Lunedì scorso, un uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata in un ... 🔗virgilio.it

Como, due arresti in poche ore in viale Varese - Viale Varese a Como si conferma area critica sotto il punto di vista della sicurezza. Soltanto la scorsa settimana erano ... 🔗espansionetv.it