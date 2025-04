Duda | Prepariamo la partita con l’Inter umiltà e lavoro di squadra

Duda si proietta al match di sabato tra Inter e Verona. Il centrocampista ceco ha parlato dopo la sconfitta col Cagliari.PROSSIMA SFIDA – Come il suo allenatore Paolo Zanetti, anche Ondrej Duda parla di reazione dopo la sconfitta del Verona contro il Cagliari per 2-0. Lo stesso centrocampista ceco fa riferimento alla prossima sfida contro l'Inter, che si giocherà sabato alle 20.45 allo Stadio San Siro di Milano. Le sue parole: «Ci Prepariamo per Milano, per la partita con l'Inter. Mancano quattro partite, fa male la sconfitta con il Cagliari, ma lavoriamo duramente. Dobbiamo andare avanti lavorando con umiltà e facendo sempre squadra, solo così possiamo andare avanti». Nella scorsa stagione, Duda fu protagonista di un episodio con Alessandro Bastoni, esagerando in maniera fin troppo evidente sul corpo a corpo avuto con il difensore nerazzurro.

Giulini commenta: «Meravigliosa partita dell’Inter a Monaco, speriamo che…» - di RedazioneGiulini, presidente del Cagliari, in vista del match con l’Inter fa il punto della situazione sulla sfida di campionato di sabato Intervistato dal Corriere dello Sport, Giulini, presidente del Cagliari – reduce dalla vittoria della Coppa Italia Primavera – ha parlato in vista dell’impegnativa sfida di campionato contro l’Inter in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00. Diversi gli argomenti toccati tra cui anche la lotta per la salvezza che significherebbe permanenza in Serie A. 🔗internews24.com

Inter-Cagliari, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita - L’Inter ospita il Cagliari nel Campionato Primavera 1 in questo weekend. Il calcio d’inizio è domenica alle ore 15, di seguito la designazione arbitrale. ARBITRO INTER-CAGLIARI PRIMAVERA (domenica 16 marzo ore 15) Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (Matera) Assistenti arbitrali: Michele Decorato (Cosenza), Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria) Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... 🔗inter-news.it

Inter-Feyenoord, tifosi olandesi affollano Navigli prima della partita - A San Siro il ritorno degli ottavi di Champions League tra Inter e Feyenoord. Nel pomeriggio i tifosi olandesi hanno riempito i Navigli, le immagini da Via Casale, a Milano. 🔗lapresse.it

