DS Milan la caccia continua | nuovo contatto con Paratici ma Furlani punta a…

Milan continua la caccia al nuovo direttore sportivo e torna in voga il nome di Fabio Paratici. Ma Furlani valuta anche altri profili 🔗 Pianetamilan.it - DS Milan, la caccia continua: nuovo contatto con Paratici, ma Furlani punta a… Illaaldirettore sportivo e torna in voga il nome di Fabio. Mavaluta anche altri profili 🔗 Pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Milan, caccia al DS. Ma Moncada sottolinea un particolare importante - Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha parlato prima della trasferta di Venezia. Soffermandosi anche sul futuro di Luka Jovi? 🔗pianetamilan.it

Milan, continua il casting per il DS: ci sono due nuovi nomi, incontri in programma - Le ultime sul possibile nuovo direttore sportivo del Milan per la prossima stagione, con degli incontri in programma in settimana Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sta per entrare nella fase decisiva per la scelta del nuovo nuovo direttore sportivo del Milan per la prossima stagione. Da domani Giorgio Furlani […] 🔗calcionews24.com

Milan, il casting per il nuovo DS continua: Tare in pole, ma ancora niente accordo - Il Milan è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo e l’operazione, sta procedendo con calma: Tare in pole, ma... 🔗pianetamilan.it

Su questo argomento da altre fonti

La Gazzetta sul Milan: Continua la caccia al ds Oggi incontro Furlani-Tare; Nuovo DS Milan, si allontana Tare? Furlani ha solo un’idea!; Milan, la caccia al nuovo ds sta diventando uno stillicidio: il nome dopo Pasqua? Chi è il favorito tra Sartori, Manna e Tare; Milan, continua la caccia al nuovo ds: incontro Furlani-D’Amico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, caccia al nuovo ds: c’è una data fissata sul calendario - Il Milan continua a lavorare in ottica nuovo ds per trovare il nome più ideale in vista della prossima stagione. 🔗spaziomilan.it

Milan, la caccia al nuovo ds sta diventando uno stillicidio: il nome dopo Pasqua? Chi è il favorito tra Sartori, Manna e Tare - Sfumati Paratici e D’Amico, continua la caccia del Milan al nuovo ds. Ormai la ricerca della figura dirigenziale cui affidare la gestione tecnica del club e, dunque, la prossima rivoluzione estiva sta ... 🔗sport.virgilio.it

Milan, continua la caccia al prossimo ds: occhi puntati su Manna. I dettagli - L'edizione odierna di Tuttosport ha dedicato un ampio focus alla situazione relativa al prossimo ds del Milan. Secondo il noto quotidiano sportivo, infatti, il club rossonero starebbe spingendo per in ... 🔗informazione.it