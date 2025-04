Droghe leggere tra falsi miti e danni indotti dall' uso Se ne parla nelle scuole

Anconatoday.it - Droghe leggere, tra «falsi miti e danni indotti dall'uso». Se ne parla nelle scuole ANCONA – L’Associazione Marco vive Aps, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche educative che ha patrocinato l’iniziativa, è impegnata da anni negli Istituti di istruzione secondaria di Ancona in progetti di prevenzione ed informazione sul disagio giovanile.L’iniziativa proposta. 🔗 Anconatoday.it

Droghe leggere, tra «falsi miti e danni indotti dall'uso». Se ne parla nelle scuole - Oggi è stato il turno delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado ‘Marconi’ dell’Istituto comprensivo Grazie–Tavernelle. La giornata è stata divisa in due turni per consentire la massima ... 🔗anconatoday.it