Droga e cellulari nascosti in carcere a Nisida | la scoperta della penitenziaria

Droga trovati dalla Polizia penitenziaria all’interno dell'IPM di Nisida. Ennesima denuncia del Sindacato Autonomo Polizia penitenziaria che, per voce di Federico Costigliola, responsabile Sappe della Campania per il settore minorile, dichiara: “Ieri. 🔗 Napolitoday.it - Droga e cellulari nascosti in carcere a Nisida: la scoperta della penitenziaria Sembra quasi un discorso rotto: telefonini etrovati dalla Poliziaall’interno dell'IPM di. Ennesima denuncia del Sindacato Autonomo Poliziache, per voce di Federico Costigliola, responsabile SappeCampania per il settore minorile, dichiara: “Ieri. 🔗 Napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Perquisizione in carcere, trovati cellulari e droga - Ben 14 telefoni e un ingente quantitativo di droga sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione straordinaria svolta dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Carinola. Lo conferma il Sinappe che ha espresso il proprio plauso al personale che con determinazione contrasta... 🔗casertanews.it

Ariano Irpino, la penitenziaria trova droga, cellulari e un drone in carcere: scoppia la rivolta. Agente ferito - Rivolta nel carcere di Ariano Irpino. L'episodio è avvenuto questa notte, intorno alle 2, nell'ottava sezione della struttura. I detenuti hanno sfasciato il reparto. Secondo fonti... 🔗ilmattino.it

Ariano Irpino, la penitenziaria trova droga, cellulari e un drone in carcere: scoppia la rivolta. Agente ferito - Rivolta nel carcere di Ariano Irpino. L'episodio è avvenuto questa notte, intorno alle 2, nell'ottava sezione della struttura. I detenuti hanno sfasciato il reparto. Secondo fonti... 🔗ilmattino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Droga e cellulari nascosti in carcere a Nisida: la scoperta della penitenziaria; Blitz all'alba nel carcere di Orvieto: trovati cellulari e droga; Taranto, la polizia sequestra drone, un cellulare e droga: erano nascosti a pochi metri dal carcere; Una piazza di spaccio nel carcere, trovata droga che avrebbe fruttato 15 mila euro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Catanzaro. Cellulari e hashish nascosti nel carcere minorile - Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno scoperto e sequestrato due telefoni cellulari con relativi caricabatterie e dell’hascisc nel carcere minorile di Catanzaro. “Ormai il ritrovamento di dispo ... 🔗lapiazzatropea.it

Catanzaro: trovati cellulari e droga nel carcere minorile - La Polizia penitenziaria scopre telefoni e hashish nascosti: il Sappe denuncia l’emergenza sicurezza e chiede contromisure efficaci ... 🔗msn.com

Cellulari in carcere, come facevano ad introdurli - La presenza di cellulari in carcere, ed anche di droga, è stata fermata dalle forze dell’ordine, che hanno sgominato una rete capace di specializzarsi in maniera impensabile su come fare arrivare ... 🔗cellulari.it