Droga al San Leonardo | due pusher denunciati

Servizi di controllo del territorio ai fini del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al crimine diffuso nel centro città e nel quartiere San Leonardo. I servizi hanno portato all'identificazione di 135 persone, alla denuncia di due soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Maxi traffico internazionale di droga, due gruppi e i legami con la 'ndrangheta di San Luca: 45 arresti - Duro colpo alla criminalità organizzata con una vasta operazione della polizia di Stato che ha portato all'esecuzione di 45 misure cautelari, di cui 30 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 3 di obbligo di firma e a numerose perquisizioni in tutta Italia. L'indagine, condotta dalla squadra... 🔗reggiotoday.it

Nora Jlassi, in manette il presunto pusher che ha fornito la droga alla 15enne di San Bonifacio (Verona). Altri due denunciati - Un 34enne nordafricano è stato arrestato per la morte, si ipotizza per overdose, di Nora Jlassi (foto), la 15enne trovata senza vita il 31 gennaio scorso a San Bonifacio (Verona) in un appartamento abbandonato dell’Ater, con tracce di violenza sul corpo. “La facevano prostituire e in cambio dei soldi le davano una dose di cocaina, ma l’eroina non l’ha mai toccata”, hanno detto gli amici e la madre di Nora. 🔗ilfattoquotidiano.it

Minimarket della droga a San Giorgio, arrestati due giovanissimi pusher - I carabinieri hanno arrestato due catanesi di 23 e 16 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno scoperto che, in una mansarda di un appartamento del quartiere San Giorgio, i 2 ragazzi avevano organizzato un minimarket della droga e non disdegnavano di... 🔗cataniatoday.it

Controlli della polizia in San Leonardo, denunciato un 27enne per spaccio di droga - La Polizia, lunedì e ieri, ha effettuato una serie di controlli nel quartiere San Leonardo (nel mirino via Trento e vie limitrofe) e in centro, con l’ausilio degli equipaggi del reparto prevenzione cr ... 🔗gazzettadiparma.it

San Leonardo, iniziano i lavori nella Casa Verde - Parco Ducale, arrestato lo spacciatore che vendeva la droga tra i giochi dei bambini. Anche due furti: presi di mira i chioschi dell'ex Eridania e di via Lazio. Casa Verde nel San Leonardo ... 🔗gazzettadiparma.it